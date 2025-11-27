Slovák čaroval s číslami, vyhral brutálnu sumu: Tieto čísla mu priniesli šťastie, jackpot už má nového majiteľa

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Napínavé čakanie sa skončilo, jackpot v „malom lote“ padol po niekoľkých žrebovaniach.

V stredu sa skončilo napínavé čakanie na ďalší jackpot v hre LOTO 5 z 35. Podľa informácií prevádzkovateľa lotérie padla mimoriadne vysoká výhra v prvom poradí, o ktorú hráči súťažili už niekoľko žrebovaní.

Najnovším výhercom sa stal hráč z východného Slovenska, ktorý si svoju stávku podal ešte 24. novembra. Ako informuje Tipos, za svoj tiket zaplatil 4,50 eura a získal 194 586 eur, čo z neho robí jedného z najúspešnejších hráčov tejto hry v tomto roku.

Jackpot bol odolný, no napokon predsa padol

Stredajší jackpot vo výške 194 586 eur je už 81. tohtoročnou výhrou v prvom poradí, ktorú lotéria LOTO 5 z 35 zaznamenala. Predchádzajúci jackpot padol 10. novembra a odvtedy odolával viacerým žrebovaniam, čo zvýšilo napätie aj záujem hráčov.

Šťastný hráč sa rozhodol pre vlastný tip. Stávku uzatvoril 24. novembra a úspech mu priniesla kombinácia čísel 7, 8, 12, 23 a 24. Práve tie boli vyžrebované v stredajšom žrebovaní, vďaka čomu si odniesol výhru blížiacu sa k 195-tisícom eur.

LOTO 5 z 35 si na Slovensku udržiava stabilnú popularitu. Hráči oceňujú jednoduché pravidlá, nízky vklad a najmä priaznivú šancu na výhru. Pravdepodobnosť zisku jackpotu je približne 1 : 324 000, pričom žrebovania prebiehajú trikrát týždenne v stredu, piatok a nedeľu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Manželstvá párov rovnakého pohlavia musíme uznávať, nepomôže ani novela ústavy. Poskytneme im právnu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac