Slovák čaroval s číslami, vyhral brutálnu sumu: Tieto čísla mu priniesli šťastie, jackpot už má nového majiteľa

V stredu sa skončilo napínavé čakanie na ďalší jackpot v hre LOTO 5 z 35. Podľa informácií prevádzkovateľa lotérie padla mimoriadne vysoká výhra v prvom poradí, o ktorú hráči súťažili už niekoľko žrebovaní.
Najnovším výhercom sa stal hráč z východného Slovenska, ktorý si svoju stávku podal ešte 24. novembra. Ako informuje Tipos, za svoj tiket zaplatil 4,50 eura a získal 194 586 eur, čo z neho robí jedného z najúspešnejších hráčov tejto hry v tomto roku.
Jackpot bol odolný, no napokon predsa padol
Stredajší jackpot vo výške 194 586 eur je už 81. tohtoročnou výhrou v prvom poradí, ktorú lotéria LOTO 5 z 35 zaznamenala. Predchádzajúci jackpot padol 10. novembra a odvtedy odolával viacerým žrebovaniam, čo zvýšilo napätie aj záujem hráčov.
Šťastný hráč sa rozhodol pre vlastný tip. Stávku uzatvoril 24. novembra a úspech mu priniesla kombinácia čísel 7, 8, 12, 23 a 24. Práve tie boli vyžrebované v stredajšom žrebovaní, vďaka čomu si odniesol výhru blížiacu sa k 195-tisícom eur.
LOTO 5 z 35 si na Slovensku udržiava stabilnú popularitu. Hráči oceňujú jednoduché pravidlá, nízky vklad a najmä priaznivú šancu na výhru. Pravdepodobnosť zisku jackpotu je približne 1 : 324 000, pričom žrebovania prebiehajú trikrát týždenne v stredu, piatok a nedeľu.
