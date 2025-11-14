Slováci v tom majú jasno: 17. november chcú späť, vláda podľa nich urobila chybu. Súhlasia dokonca aj voliči Smeru

17. november mal zostať dňom pracovného pokoja podľa väčšiny Slovákov. Je nutné si podľa nich pripomínať, že za svoje práva sa treba postaviť. Za tým, že 17. november mal zostať dňom pracovného pokoja, si stojí 62 percent občanov Slovenska. To, že tento deň nemá žiadny špeciálny význam, si myslí iba štvrtina z opýtaných.
Títo ľudia vnímali 17. november len ako deň voľna navyše. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS. Prieskum vykonávala od 1. do 5. novembra na vzorke 1 002 respondentov. Výsledkom prieskumu je tak výrazný nesúhlas s rozhodnutím vlády v rámci konsolidačných opatrení zrušiť 17. november ako deň pracovného voľna. Ukázalo sa, že 17. november nie je pre Slovákov len takým obyčajným sviatkom.
Symbol boja za slobodu
„Pre mnohých z nich je symbolom boja za slobodu, ktorý nepoznajú len z rozprávania, ale prežili ho na vlastnej koži,“ podotkla agentúra. Deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu a začiatok demokracie, vníma pozitívne 68 percent opýtaných. Ide pritom častejšie o generáciu Mileniálov, a teda ľudí vo veku 29 až 44 rokov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí a obyvateľov najväčších slovenských miest.
Negatívny vzťah k tomuto dňu vyjadrila iba necelá pätina respondentov. Záporný vzťah priznali najmä staršie generácie nad 65 rokov a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. K 17. novembru sa pozitívne vyjadrujú sympatizanti rôznych politických strán, vrátane tých koaličných. O niečo chladnejší postoj však majú voliči Smeru-SD. Aj medzi nimi je však stále viac tých, ktorí vnímajú 17. november pozitívne.
„V tvrdeniach, že mladí si nevážia slobodu, treba byť opatrní. Výsledky prieskumu totiž jasne ukazujú, že mladšie generácie, ktoré komunistický režim nezažili alebo si ho nepamätajú, si ctia 17. november viac ako staršie generácie,“ upozornila Denisa Lakatošová z NMS.
Dôvodom podľa nej môže byť sklamanie starších a nenaplnenie predstáv o demokratickom fungovaní štátu. Úlohu v tom podľa Lakatošovej zohráva aj takzvaný spomienkový optimizmus. „Vďaka nemu si viac pamätáme len to dobré a na horšie udalosti zabúdame,“ doplnila Lakatošová.
Vládu nepodporuje ani tretina ľudí
Postoj Slovákov k tejto téme podľa agentúry NMS podporuje aj zistenie, že 27 percent populácie podporuje rozhodnutie vlády zrušiť počas 17. novembra deň pracovného pokoja. „61 percent verejnosti preferuje opačný názor a k tomuto rozhodnutiu vlády sa stavia s nevôľou a nesúhlasom,“ spresnila agentúra s tým, že proti touto rozhodnutiu sa názorovo vyhraňujú najmä voliči Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita.
Podporu vláda častejšie nachádza medzi voličmi Smeru-SD a Hlasu-SD. Výsledky prieskumu súčasne ukázali, že občania Slovenska sa nevedia zhodnúť na alternatíve k zrušeniu 17. novembra. 30 percent oslovených si myslí, že zrušenie voľna počas 17. novembra bola správna voľba a neobetovali by žiaden zo súčasných sviatkov za jeho zachovanie.
Podľa polovice opýtaných alternatíva existuje, no na konkrétnom dátume sa zhodnúť nevedeli. Najbližšie k tomu mal však 5. júl, na ktorý pripadá Sviatok Cyrila a Metoda. Ten by za 17. november obetovalo 15 percent z opýtaných. Ďalších 12 percent sa zhodlo na 1. máji, a teda na Sviatku práce.
Nahlásiť chybu v článku