Slováci v tom majú jasno: 17. november chcú späť, vláda podľa nich urobila chybu. Súhlasia dokonca aj voliči Smeru

Ilustračná foto: Wikimedia Commons / TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
SITA
Výsledkom prieskumu je výrazný nesúhlas s rozhodnutím vlády.

17. november mal zostať dňom pracovného pokoja podľa väčšiny Slovákov. Je nutné si podľa nich pripomínať, že za svoje práva sa treba postaviť. Za tým, že 17. november mal zostať dňom pracovného pokoja, si stojí 62 percent občanov Slovenska. To, že tento deň nemá žiadny špeciálny význam, si myslí iba štvrtina z opýtaných.

Títo ľudia vnímali 17. november len ako deň voľna navyše. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS. Prieskum vykonávala od 1. do 5. novembra na vzorke 1 002 respondentov. Výsledkom prieskumu je tak výrazný nesúhlas s rozhodnutím vlády v rámci konsolidačných opatrení zrušiť 17. november ako deň pracovného voľna. Ukázalo sa, že 17. november nie je pre Slovákov len takým obyčajným sviatkom.

Symbol boja za slobodu

„Pre mnohých z nich je symbolom boja za slobodu, ktorý nepoznajú len z rozprávania, ale prežili ho na vlastnej koži,“ podotkla agentúra. Deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu a začiatok demokracie, vníma pozitívne 68 percent opýtaných. Ide pritom častejšie o generáciu Mileniálov, a teda ľudí vo veku 29 až 44 rokov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí a obyvateľov najväčších slovenských miest.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

Negatívny vzťah k tomuto dňu vyjadrila iba necelá pätina respondentov. Záporný vzťah priznali najmä staršie generácie nad 65 rokov a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. K 17. novembru sa pozitívne vyjadrujú sympatizanti rôznych politických strán, vrátane tých koaličných. O niečo chladnejší postoj však majú voliči Smeru-SD. Aj medzi nimi je však stále viac tých, ktorí vnímajú 17. november pozitívne.

„V tvrdeniach, že mladí si nevážia slobodu, treba byť opatrní. Výsledky prieskumu totiž jasne ukazujú, že mladšie generácie, ktoré komunistický režim nezažili alebo si ho nepamätajú, si ctia 17. november viac ako staršie generácie,“ upozornila Denisa Lakatošová z NMS.

Dôvodom podľa nej môže byť sklamanie starších a nenaplnenie predstáv o demokratickom fungovaní štátu. Úlohu v tom podľa Lakatošovej zohráva aj takzvaný spomienkový optimizmus. „Vďaka nemu si viac pamätáme len to dobré a na horšie udalosti zabúdame,“ doplnila Lakatošová.

Vládu nepodporuje ani tretina ľudí

Postoj Slovákov k tejto téme podľa agentúry NMS podporuje aj zistenie, že 27 percent populácie podporuje rozhodnutie vlády zrušiť počas 17. novembra deň pracovného pokoja. „61 percent verejnosti preferuje opačný názor a k tomuto rozhodnutiu vlády sa stavia s nevôľou a nesúhlasom,“ spresnila agentúra s tým, že proti touto rozhodnutiu sa názorovo vyhraňujú najmä voliči Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita.

Wikimedia Commons

Podporu vláda častejšie nachádza medzi voličmi Smeru-SD a Hlasu-SD. Výsledky prieskumu súčasne ukázali, že občania Slovenska sa nevedia zhodnúť na alternatíve k zrušeniu 17. novembra. 30 percent oslovených si myslí, že zrušenie voľna počas 17. novembra bola správna voľba a neobetovali by žiaden zo súčasných sviatkov za jeho zachovanie.

Podľa polovice opýtaných alternatíva existuje, no na konkrétnom dátume sa zhodnúť nevedeli. Najbližšie k tomu mal však 5. júl, na ktorý pripadá Sviatok Cyrila a Metoda. Ten by za 17. november obetovalo 15 percent z opýtaných. Ďalších 12 percent sa zhodlo na 1. máji, a teda na Sviatku práce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico bol na diskusii v Poprade arogantný: Študentov poslal bojovať na Ukrajinu. Tí opustili miestnosť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac