Slováci prídu o obľúbenú českú televíznu stanicu: Vieme, ktorý kanál ju nakoniec nahradí

Medzi českými televíznymi vysielateľmi sa stalo akýmsi trendom, že zakladajú slovenské verzie svojich kanálov s príponou SK. Majú však mierne odlišnú a spravidla horšiu programovú štruktúru, než pôvodné. Tie sa navyše stávajú nedostupnými. Najnovšie sa to zrejme stane so stanicou Prima Krimi.

K tomuto kroku už v minulosti pristúpila napríklad Nova so svojimi kanálmi Nova Sport či Prima so svojou hlavnou stanicou, ale aj s Prima Cool a Prima Love. Najnovšie by malo vzniknúť aj Prima Krimi SK, píše web parabola.cz. Spoločnosť FTV Prima tak plánuje rozšíriť svoje programové portfólio na Slovensku. Jedným z hlavných dôvodov takéhoto kroku je však personalizovaná reklama pre slovenský trh a fakt, že pôvodná Prima Krimi nevlastní práva na vysielanie na našom území.

Program je otázny

Český televízny a rozhlasový regulátor už eviduje žiadosť o udelenie vysielacej licencie pre spomínanú novú stanicu. Stanica Prima Krimi sa zameriava na kriminálne filmy a seriály. Je však otázne, či pôjde o tie isté, ktoré sú vysielané v Česku. Všetko je totiž otázka televíznych práv a peňazí. Taktiež je možné, že práva už budú vlastniť iné slovenské stanice, napríklad Markíza či JOJ.