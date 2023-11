Slováci musia so zdržaním na hraniciach počítať aj naďalej, Česko predĺžilo kontroly o ďalších 20 dní

Česko predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní, platiť tak budú do 22. novembra. V stredu to na sociálnej sieti X oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Kontroly potrvajú do 22. novembra

„Vláda na môj návrh schválila predĺženie zvýšenej ochrany česko-slovenskej hranice o 20 dní, teda do 22. novembra. Kým nebude fungovať skutočne účinná ochrana vonkajšej hranice EÚ, budeme musieť dôsledky nelegálnej migrácie riešiť na vnútorných hraniciach schengenského priestoru,“ napísal Rakušan.

Minister pravdepodobné predĺženie kontrol avizoval už minulý týždeň. „Neviem si predstaviť, že vo chvíli, ak ostatné štáty svoje kontroly na hraniciach ponechajú, ČR od nich ustúpi,“ uviedol vtedy šéf rezortu vnútra. Podľa ministra pre európske záležitosti Martina Dvořáka kontroly medzi štátmi EÚ narúšajú imidž schengenského priestoru, ale Česko nemá inú možnosť, než ich predĺžiť. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.

Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra, pôvodne na desať dní. Podľa premiéra Petra Fialu tak urobila v reakcii na pripravované kroky Poľska a Rakúska. Opatrenie neskôr predĺžila o ďalších 20 dní, teda do 2. novembra.