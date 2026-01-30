Slováci môžu závidieť: Poliaci zarobia o tretinu viac ako my, rozdiel bude ešte väčší

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Poľská ekonomika naďalej rastie a nevyzerá, že by sa to malo zmeniť.

Poľská ekonomika v roku 2025 zrýchlila rast a hrubý domáci produkt sa zvýšil reálne o 3,6 %. Pokračoval aj rast miezd, v súkromnom sektore priemerná mesačná hrubá mzda v decembri dosiahla 9583 zlotých (2280 eur) a po sezónnom očistení 9229 PLN.

Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil poľský Štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR. Podľa predbežného odhadu bol hospodársky rast v roku 2025 vyšší než v roku 2024, keď HDP vzrástol o 3 %.

Ľudia míňali viac, ekonomiku to posilnilo

Hlavným motorom rastu bol domáci dopyt, ktorý sa medziročne zvýšil o štyri percentá. Celková spotreba stúpla o 3,9 %, pričom spotreba domácností sa zvýšila o 3,7 %. Hrubá pridaná hodnota v národnom hospodárstve vzrástla o 3 %.

Ilustračná foto: Pexels

V priemysle dosiahla rovnaké tempo rastu, stavebníctvo zaznamenalo nárast o 1,7 % po predchádzajúcom poklese a obchod spolu s opravami vozidiel sa zvýšil o 4,2 %.

Mzdy rástli raketovo

Údaje o mzdách ukazujú, že priemerné mesačné hrubé mzdy v súkromnom sektore boli v decembri medziročne nominálne vyššie o 8,6 %. Priemerná zamestnanosť v podnikateľskom sektore sa však medziročne znížila o 0,7 %.

Podľa analytikov banky Pekao bude ekonomika v roku 2026 rásť ešte rýchlejšie a stúpne o 4 %, analytici banky PKO BP predpokladajú rast na úrovni 3,7 %. Štatistický úrad upozornil, že zverejnené údaje o hospodárskom raste aj mzdách môžu byť v nasledujúcich obdobiach spresnené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac