Slováci majú dosť Slovenska: Odísť chce takmer každý druhý mladý človek

odchod zo slovenska

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Najčastejšie o odchode zo Slovenska uvažujú ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Uviedla to bezmála polovica z nich.

Takmer štyria z desiatich Slovákov za posledný rok uvažovali o odchode zo Slovenska, pre 22 % je to stále aktuálne. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný v dňoch 8. až 11. januára 2026, na vzorke 1 003 respondentov. Dáta boli zbierané online, cez Slovenský národný panel. Agentúra prieskum vykonala na vlastné náklady.

Respondentom bola položená otázka: „Uvažovali ste v poslednom roku, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska?”.

Generácia Z je na konci so silami

To, že o tom uvažovali a je to pre nich stále aktuálne, uviedlo 22 % opýtaných. Ďalších 15 % odpovedalo, že o tom uvažovali, no už to nerobia a rozhodli sa zostať. To, že o živote v zahraničí neuvažovali, uviedlo 62 % respondentov. Medzi jednotlivými generáciami sa ukazujú výrazné rozdiely.

Najčastejšie o odchode zo Slovenska uvažujú príslušníci Generácie Z, teda ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Bezmála polovica z nich, 47 %, uviedla, že o odchode zo Slovenska uvažujú a je to pre nich stále aktuálne. Ďalších 19 % z nich o tom uvažovalo a rozhodlo sa ostať.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

S pribúdajúcim vekom podiel ľudí, ktorí chcú odísť zo Slovenska, klesá. Medzi mileniálmi (ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996) je 29 % tých, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, v Generácii X (narodení v rokoch 1965 až 1980) je to 19 %.

Najmenej ľudí, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, je v generácii takzvaných Baby Boomers (narodení v rokoch 1946 až 1964), a to 6 %. Zároveň je medzi nimi najviac tých, ktorí neuvažovali o tom, že by začali žiť v zahraničí, konkrétne 85 %.

Výsledky prieskumu ukázali aj rodový rozdiel. Kým o odchode do zahraničia uvažuje 26 % mužov, u žien je to 19 %.

Prečo chcú Slováci ujsť zo svojej rodnej krajiny?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac