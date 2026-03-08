Slováci majú dosť Slovenska: Odísť chce takmer každý druhý mladý človek

Takmer štyria z desiatich Slovákov za posledný rok uvažovali o odchode zo Slovenska, pre 22 % je to stále aktuálne. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný v dňoch 8. až 11. januára 2026, na vzorke 1 003 respondentov. Dáta boli zbierané online, cez Slovenský národný panel. Agentúra prieskum vykonala na vlastné náklady.
Respondentom bola položená otázka: „Uvažovali ste v poslednom roku, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska?”.
Generácia Z je na konci so silami
To, že o tom uvažovali a je to pre nich stále aktuálne, uviedlo 22 % opýtaných. Ďalších 15 % odpovedalo, že o tom uvažovali, no už to nerobia a rozhodli sa zostať. To, že o živote v zahraničí neuvažovali, uviedlo 62 % respondentov. Medzi jednotlivými generáciami sa ukazujú výrazné rozdiely.
Najčastejšie o odchode zo Slovenska uvažujú príslušníci Generácie Z, teda ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Bezmála polovica z nich, 47 %, uviedla, že o odchode zo Slovenska uvažujú a je to pre nich stále aktuálne. Ďalších 19 % z nich o tom uvažovalo a rozhodlo sa ostať.
S pribúdajúcim vekom podiel ľudí, ktorí chcú odísť zo Slovenska, klesá. Medzi mileniálmi (ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996) je 29 % tých, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, v Generácii X (narodení v rokoch 1965 až 1980) je to 19 %.
Najmenej ľudí, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, je v generácii takzvaných Baby Boomers (narodení v rokoch 1946 až 1964), a to 6 %. Zároveň je medzi nimi najviac tých, ktorí neuvažovali o tom, že by začali žiť v zahraničí, konkrétne 85 %.
Výsledky prieskumu ukázali aj rodový rozdiel. Kým o odchode do zahraničia uvažuje 26 % mužov, u žien je to 19 %.
