Slobodná matka opustila Európu: Teraz platí 0 € mesačne za dom s bazénom a žije v známej destinácii

Foto: ilustračné, Unsplash / reprofoto, TikTok.com (@manchestertodubai)

Michaela Olexová
Matka dvoch dievčat sa rozhodla, že život v upršanom Manchestri vo Veľkej Británii ju už nebaví.

Svoje plány preto nasmerovala na Dubaj – luxusnú destináciu uprostred púšte, preslávenú megaprojektmi, odvážnymi inováciami a drahými autami. Toto miesto priťahuje mnohých Európanov a keď Britka dostala ponuku pracovať ako učiteľka na miestnej základnej škole, neváhala ani sekundu.

Ako uvádza denník The Sun, svoje dojmy a zážitky z nového života zverejňuje mamička na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. A zdá sa, že rozhodnutie opustiť Európu bolo to najlepšie, čo mohla pre seba a svoje dve dcéry urobiť.

Takýto je život v Dubaji, chcel by ho každý

V prvom rade – školy v Dubaji si učiteľov veľmi vážia a starajú sa o nich. Po príchode jej vedenie školy zabezpečilo dom s komunitným bazénom, pričom za ubytovanie, energie ani opravy neplatí ani cent – všetko hradí škola.

Keď sa im jedného dňa pokazila klimatizácia, okamžite ich presťahovali do luxusného hotela. Problém odstránili cez noc a rodinka si zatiaľ užívala súkromný bazén aj izbovú službu.

Foto: Pexels

Matku nadchla aj efektivita a rýchlosť miestnych služieb. Dcéram chcela namiesto kovových jednolôžok kúpiť manželské postele z plyšového materiálu – a do 24 hodín ich objednala, dostala a poskladala.

Dôležitým dôvodom presťahovania bola aj bezpečnosť. Dubaj je známy nízkou kriminalitou, čo sa jej niekoľkonásobne potvrdilo – prezrádza, že balíčky možno bez obáv nechať pred domom, pretože ich nikto neukradne.

Jej príbeh inšpiroval množstvo ľudí. „Ó, môj Bože! Si prvá učiteľka na základnej škole s deťmi, ktorú poznám, ktorá sa pre prácu presťahovala do inej krajiny. Strašne rada by som urobila to isté s malým!“ napísala jedna komentujúca.

Ďalšia žena reagovala: „Som slobodná matka s malým dievčatkom a rada by som sa vydala vo vašich šľapajach! Ale ako zdravotná sestra si to neviem predstaviť. Každopádne, držím palce a budem vás sledovať.“ Vlákno povzbudivých reakcií uzavrela osoba, ktorá napísala: „Skvelé miesto na výchovu dievčat. Dobré rozhodnutie.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac