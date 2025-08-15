Slobodná matka opustila Európu: Teraz platí 0 € mesačne za dom s bazénom a žije v známej destinácii

Svoje plány preto nasmerovala na Dubaj – luxusnú destináciu uprostred púšte, preslávenú megaprojektmi, odvážnymi inováciami a drahými autami. Toto miesto priťahuje mnohých Európanov a keď Britka dostala ponuku pracovať ako učiteľka na miestnej základnej škole, neváhala ani sekundu.
Ako uvádza denník The Sun, svoje dojmy a zážitky z nového života zverejňuje mamička na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. A zdá sa, že rozhodnutie opustiť Európu bolo to najlepšie, čo mohla pre seba a svoje dve dcéry urobiť.
Takýto je život v Dubaji, chcel by ho každý
V prvom rade – školy v Dubaji si učiteľov veľmi vážia a starajú sa o nich. Po príchode jej vedenie školy zabezpečilo dom s komunitným bazénom, pričom za ubytovanie, energie ani opravy neplatí ani cent – všetko hradí škola.
Keď sa im jedného dňa pokazila klimatizácia, okamžite ich presťahovali do luxusného hotela. Problém odstránili cez noc a rodinka si zatiaľ užívala súkromný bazén aj izbovú službu.
Matku nadchla aj efektivita a rýchlosť miestnych služieb. Dcéram chcela namiesto kovových jednolôžok kúpiť manželské postele z plyšového materiálu – a do 24 hodín ich objednala, dostala a poskladala.
Dôležitým dôvodom presťahovania bola aj bezpečnosť. Dubaj je známy nízkou kriminalitou, čo sa jej niekoľkonásobne potvrdilo – prezrádza, že balíčky možno bez obáv nechať pred domom, pretože ich nikto neukradne.
Jej príbeh inšpiroval množstvo ľudí. „Ó, môj Bože! Si prvá učiteľka na základnej škole s deťmi, ktorú poznám, ktorá sa pre prácu presťahovala do inej krajiny. Strašne rada by som urobila to isté s malým!“ napísala jedna komentujúca.
Ďalšia žena reagovala: „Som slobodná matka s malým dievčatkom a rada by som sa vydala vo vašich šľapajach! Ale ako zdravotná sestra si to neviem predstaviť. Každopádne, držím palce a budem vás sledovať.“ Vlákno povzbudivých reakcií uzavrela osoba, ktorá napísala: „Skvelé miesto na výchovu dievčat. Dobré rozhodnutie.“
