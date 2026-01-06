Z raja sa môže stať peklo na zemi: Tieto turistické destinácie sú krásne, no v roku 2026 sa im radšej vyhnite

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Viete už, kam pôjdete najbližšie na dovolenku?

V poslednom čase mnohé obľúbené destinácie trápil masívny nával ľudí. Inak to zrejme nebude ani v roku 2026. Pozrite si zoznam miest, ktorým je lepšie sa vyhnúť, ak nechcete, aby sa dovolenka zmenila na utrpenie.

Môže sa to poriadne predražiť

Ako informuje Mail Online, web Fodor´s Travels uverejnil zoznam miest na rok 2026, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Tešia sa totiž takej popularite, že je takmer isté, že tu do vás budú na každom kroku strkať lakťom ďalší turisti, poriadne si priplatíte a možno si na vás posvietia vreckári.

Na prvom mieste sa ocitá Antarktída. Nie je to síce niečo, čo väčšine ľudí príde na um, keď príde reč na davy turistov. Sú ale miesta, ktoré je pred davmi nevyhnutné ochrániť a Antarktída medzi ne patrí. Medzi rokmi 2023 až 2024 toto miesto navštívilo až 120 000 turistov a odhaduje sa, že do niekoľkých rokov sa počet zdvojnásobí. Nie je to ale správne. Jednoznačne je to magické miesto, no prehnaný turizmus sa nezaobíde bez následkov.

Foto: Pexels

Rozmyslieť by ste si mali aj návštevu Kanárskych ostrovov. Sú síce krásne, no miestni obyvatelia už majú turistov natoľko plné zuby, že dokonca organizovali protesty. V dôsledku nadmerného cestovného ruchu, rastúcich nákladov na bývanie a tlaku na životné prostredie sa cestovanie do tejto oblasti môže poriadne predražiť.

Turistická pasca, kde si na vás posvietia vreckári

Problémom čelí aj Isola Sacra v Taliansku. Čoraz viac ľudí vyhľadáva dovolenkovanie na lodi a v tejto pobrežnej oblasti sa chystá otvorenie nového prístavu. Nachádza sa len na skok od Ríma a mali by tu kotviť tie najväčšie výletné lode. Kým niektorí sa tešia z toho, čo táto novinka prinesie, iní majú obavy.

Dobre si premyslite aj výlet do oblasti Jungfrau vo Švajčiarsku. Okrem iného je domovom najvyššie položenej železničnej stanice v Európe. Láka čoraz viac turistov, čo je na jednej strane pochopiteľné, ale na druhej strane preplnené turistické chodníky tak trochu strácajú svoje čaro a ideálne nie je ani stáť v zápchach na cestách plných turistických autobusov.

Foto: Pexels

Návšteva štvrte Montmartre v Paríži môže byť síce ako rozprávka, no môže sa premeniť aj na nočnú moru. Pre veľkú časť turistov je to totiž miesto, ktoré si jednoducho nechcú nechať ujsť. Je to však aj raj pre vreckových zlodejov. Navyše, popularita spôsobila aj nárast cien. Krásne autentické miesto sa tak zmenilo na hektickú turistickú pascu.

