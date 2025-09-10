Slávne preteky sa zmenili na politické bojisko: Protesty aktivistov prinútili organizátorov zmeniť trasu Vuelty

Tohtoročná Vuelta sa z rýdzo športového podujatia čoraz viac mení na politické bojisko a organizátori robia čoraz väčšie ústupky propalestínskym aktivistom. Tí svojím neuváženým správaním, šermujúc palestínskymi vlajkami, čoraz viac zasahujú do itinerára podujatia.
Organizátori pretekov Okolo Španielska boli už druhýkrát za týždeň nútení neutralizovať cieľ etapy, tentoraz 8 km pred jej pôvodným cieľom. V aktuálnom prípade nešlo o rýchly dojazd v meste, pretože protestujúci zablokovali cestu v úzkom záverečnom stúpaní na Castro de Herville.
Problémy pri tímových autobusoch
Aby toho nebolo málo, protesty sa konali hneď vedľa tímových autobusov, čo sťažovalo príchod jazdcov jednotlivých tímov po etape. Víťazom 16. etapy sa stal Kolumbijčan Egan Bernal (INEOS Grenadiers), keďže ako prvý došiel pod cieľový kopec. Na čele celkového priebežného poradia zostal s náskokom 48 sekúnd Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma/Lease a Bike. Druhá priečka patrí Portugalčanovi Joaovi Almeidovi a tretia Britovi Thomasovi Pidcockovi (+2:38).
„Toto by sa nemalo stávať. Náš tím odviedol dobrú prácu a ja som to chcel dokončiť vo finále. Je škoda, že španielski fanúšikovia cyklistiky nevideli vzrušujúce finále. Každý má právo protestovať, ale je škoda, že sa to musí stať tu a týmto spôsobom, a že nemôžeme preteky normálne dokončiť,“ povedal Jonas Vingegaard, cituje ho slovinský denník Delo. V utorkovej etape nedošlo k žiadnym nehodám ani k problémom spôsobeným protestmi.
Romo končí, Plugge sa hnevá
Španiel Javier Romo z tímu Movistar, ktorý v nedeľňajšej etape havaroval kvôli nerozumnému protestujúcemu, však z pretekov odstúpil. Nahneval sa aj šéf Visma Lease a Bike Richard Plugge.
„Je naozaj smutné, že toto rozhodnutie muselo byť prijaté z dôvodu bezpečnosti cyklistov. Pokiaľ organizátori pretekov a Medzinárodná cyklistická únia umožnia konanie Vuelty, predpokladám, že dokážu zabezpečiť aj jej bezpečnosť. Toto je už druhýkrát, čo sa trasa mení počas pretekov,“ povedal.
What a disgrace @lavuelta to allow the race being neutralized by terrorist loving protesters. They should of been arrested. @LeTour as owner of the Vuelta how can you allow this? pic.twitter.com/WuL5MzR0A3
— The World of Cycling (@twocGAME) September 3, 2025
„Ešte raz by som chcel apelovať na verejnosť, aby nezasahovala do našich pretekov. Zároveň naliehavo žiadam organizátorov, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre zabezpečenie podujatia, aby sme si všetci mohli vychutnať vzrušujúci boj v poslednom týždni Vuelty,“ ukončil Plugge.
Dôvod protestov
Aktivisti vo všeobecnosti protestujú proti účasti tímu Israel – Premier Tech na Vuelte, ktorý je v ich očiach vyslancom izraelského politického režimu. A ten je pre Palestínčanov dlhé roky neprijateľný, lebo neuznáva ich právo na samostatný štát.
Orgullo dun pobo galego e dun nacionalismo popular profundamente internacionalista e solidario. Hoxe a solidariedade galega coa Palestina conseguiu deter ‚La Vuelta‘ 8 Km antes da meta. Hai que continuar até parar tamén o xenocidio.#IsraelIsATerroristState #PalestinaLibre pic.twitter.com/mDlKwpJ54x
— Néstor Rego (@NestorRego) September 9, 2025
Podľa dostupných informácií Israel – Premier Tech, ktorý patrí do kategórie Pro tímov, nemá väzby na štátne zriadenie v Izraeli a jeho pretekárske zloženie je výrazne medzinárodné. Na druhej strane je pravda, že jeho majiteľ Sylvan Adams je kanadsko-izraelský podnikateľ a zároveň osobný priateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Nahlásiť chybu v článku