Situácia je vážna: Blanár hovorí o útoku na aliančného partnera a varuje, že Slovensko stratilo protivzdušnú ochranu

Narušenie poľského vzdušného priestoru vníma SR ako vážne zhoršenie situácie a eskaláciu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pred rokovaním vlády. Útok ruských dronov na Poľsko Blanár vyhodnocuje ako útok na aliančného partnera.
„Vyjadrujeme absolútnu solidaritu a zároveň podporujeme konzultácie, ktoré poľská strana otvorila podľa článku 4 Severoatlantickej aliancie. Pevne veríme, že sa to vysvetlí, a nebude to ďalej eskalovať situáciu,“ povedal Blanár, podľa ktorého to potvrdzuje, že je potrebné akcelerovať mierové rokovania, ktoré odštartoval americký prezident Donald Trump. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je potrebné podporovať čo najskoršie nastolenie mieru.
Slovensko je málo chránené
O tom, či to môže predstavovať hrozbu aj pre Slovensko, minister nechcel špekulovať. „Len chcem pripomenúť, že SR vinou predchádzajúcich vlád nie je chránená,“ doplnil Blanár s tým, že bývalá vláda poslala na Ukrajinu systém protivzdušnej obrany S-300.
„Dnes nie sme až tak chránení. Zatiaľ ale nemáme informácie, že by také niečo mohlo nastať. Ja chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam išli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území. Pre nás je to v každom prípade absolútne neprijateľné,“ vyhlásil minister a zopakoval, že SR si naďalej stojí za tým, že konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné riešiť ho diplomaticky.
„Preto chceme, aby sa stretnutia, ktoré avizoval aj Donald Trump na úrovni prezidentov Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, uskutočnili čím skôr, aby sa napätie neeskalovalo,“ doplnil minister. Slovensko podľa jeho slov podporuje Poľsko ako aliančného partnera v tom, aby využilo svoje možnosti a aby situáciu triezvo vyhodnotilo tak, ako to urobilo v situácii, keď jedna zo zablúdených rakiet dopadla na poľské územie, pričom sa ukázalo, že ide o ukrajinskú raketu.
Poľská reakcia na útok ruských dronov
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to na sociálnej sieti poľsky minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Sme v neustálom kontakte s velením NATO,“ dodal.
Operačné velenie poľskej armády ostro odsúdilo ‚bezprecedentné‘ narušenie svojho vzdušného priestoru a uviedlo, že zaznamenalo približne tucet bezpilotných lietadiel. „Ide o akt agresie, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo velenie.
Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť. Podľa vyhlásenia varšavského letiska Fryderyka Chopina bola v súvislosti s operáciou uzavretá časť poľského vzdušného priestoru a zastavené všetky lety.
