Skvelá správa pre slovenský hokej: Craig Ramsay sa vracia na lavičku reprezentácie. Nie však ako hlavný tréner

Foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
TASR
74-ročnému kanadskému koučovi sa počas leta zlepšil zdravotný stav.

Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay opäť pomôže národnému tímu. Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach, 74-ročnému kanadskému koučovi sa počas leta zlepšil zdravotný stav a čoskoro opäť priletí na Slovensko.

Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Országha na novembrovom Nemeckom pohári a aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe. „Sme veľmi radi, že počas leta sa bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť Slovenskému hokeju,“ uviedol SZĽH v stredu na svojej facebookovej stránke.

Mal ťažký zápal pľúc

Országh prevzal v minulej sezóne národný tím po tom, ako Ramsayho zastavil zápal pľúc. Najprv trénoval reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského odborníka sa nezlepšoval a tak viedol mužstvo aj na majstrovstvách sveta. Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny. Už v júli však šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan naznačil, že Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na olympijskom turnaji v Miláne.

