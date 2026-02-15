„Skutočne ste stratili súdnosť?“ Žilinka sa pustil do Fica a hovorí o neakceptovateľnom zásahu do prokuratúry

TASR – Maroš Herc

Nina Malovcová
TASR
Žilinka odkazuje, že prokuratúra nie je súčasťou výkonnej moci.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktoré zazneli na nedeľnej tlačovej besede k úpravám legislatívy o spolupracujúcich osobách. Premiérove výroky označil na sociálnej sieti za útok na slovenskú prokuratúru ako aj na svoju osobu vo funkcii generálneho prokurátora, ktorý v demokratickom a právnom štáte nemožno akceptovať.

„Ide nielen o útok, ale aj o celkom zjavnú snahu o ovplyvňovanie činnosti generálneho prokurátora a prokuratúry zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci, ktorej súčasťou prokuratúra nie je. A to nikdy nedopustím,“ uviedol Žilinka.

Spor o podanie na Ústavný súd

Predseda vlády kritizoval podanie generálneho prokurátora na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorým napadol novelu Trestného poriadku týkajúcu sa spolupracujúcich osôb. Označil to za nepriateľské gesto voči vláde a tvrdil, že prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície. Vyslovil aj podozrenie, že vedenie prokuratúry má záujem na zmene vládnej koalície a že generálny prokurátor chráni opozičné subjekty pred trestným stíhaním.

Ilustračnáoto: TASR – Jakub Kotian

Generálny prokurátor hovorí o nehanebnosti

Generálny prokurátor v reakcii uviedol, že takéto tvrdenia nemajú oporu v realite a predstavujú snahu o ovplyvňovanie činnosti prokuratúry zo strany výkonnej moci. Zároveň odmietol, že by pri výkone funkcie prihliadal na záujmy politických strán či verejný tlak.

Podanie na Ústavný súd SR označil za odbornú a právnu reakciu na prijatú legislatívu, o ktorej protiústavnosti je presvedčený. „Povedať, že ‚generálny prokurátor sa podaním na ÚS postavil na stranu udavačov a gaunerov‘, je jednoducho nehanebnosť. Čo si to vôbec dovoľujete, pán predseda vlády SR? Skutočne ste stratili súdnosť?,“ uviedol generálny prokurátor. Zdôraznil, že svoju ústavnú a zákonnú pôsobnosť nikdy nekoordinoval so žiadnym politikom.

