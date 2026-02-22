Školský systém má veľké diery: Nespokojnosť Slovákov rastie. Zle sú na tom štyri oblasti

ŠŠI eviduje v minulom školskom roku 2024/2025 výrazný nárast počtu podaní. Ako inšpekcia informuje na svojom webe, v danom školskom roku riešila široké spektrum podaní, ktoré sa týkali dodržiavania právnych predpisov, pedagogického riadenia aj ochrany práv detí a žiakov.
Štatistiky podľa ŠŠI ukazujú výrazný nárast nespokojnosti najmä u zákonných zástupcov detí a žiakov.
Celkový počet podaní bol 877, v porovnaní so školským rokom 2021/2022 ide o nárast o 59,5 %. Počet oficiálnych sťažností za toto obdobie stúpol o 40,6 %.
Kým v školskom roku 2024/2025 sa počet podaní šplhal k deviatim stovkám, v školskom roku 2023/2024 ich bolo 642. Medziročne o viac ako stovku narástol aj počet sťažností, v školskom roku 2024/2025 ich bolo 478 (z 877 podnetov), kým v školskom roku 2023/2024 bolo sťažností 373 zo spomínaných 642 podnetov.
Ako hlavné príčiny nespokojnosti rodičov a žiactva analýza inšpekčných zistení ukázala štyri hlavné oblasti, v ktorých vzniká najviac konfliktov.
4 hlavné oblasti potvrdzujú nedostatky v systéme
Prvým je zlyhávanie inklúzie a podpory.
„Hoci počet odborných zamestnancov rastie, dostupnosť podporných opatrení je v základných školách na úrovni len 14 percent pre žiakov so špeciálnymi potrebami (ŠVVP). To vedie k tomu, že 13 percent sťažností sa týka nerešpektovania odporúčaní poradenských zariadení a nevytvárania vhodných podmienok pre tieto deti,“ uvádza ŠŠI.
Ďalšou oblasťou je neobjektívnosť hodnotenia. Ako uviedli školskí inšpektori, výchovno-vzdelávací proces dosahuje nízke hodnotenie kvôli memorovaniu faktov, čo sa premieta do sporov o výsledky.
„Námietky voči hodnoteniu prospechu a správania tvoria až 26 % všetkých podaní, pričom inšpekcia zaznamenala aj neobjektívnosť pri maturitách či nátlak na zmenu známok,“ uviedla inšpekcia.
Problematická je aj oblasť bezpečnostných rizík a prístupu učiteľov. 28,3 % žiakov základných škôl má osobnú skúsenosť so šikanovaním. Kritickými miestami sú triedy počas prestávok, čo podľa ŠŠI naznačuje nedostatočný pedagogický dozor. V 10,9 % prípadov rodičia namietajú neriešenie agresie, rovnaké percento z nich namietalo aj nepedagogický prístup učiteľov, napríklad krik či zosmiešňovanie.
Napokon analýza inšpekčných zistení poukázala na oblasť riadenia školy.
„Takmer 80 % sťažností smeruje proti riaditeľom škôl, čo je viac ako 1,5-násobný nárast oproti minulému roku. Dôvodom je ich nečinnosť pri riešení konfliktov a formálne vykonávanie kontrolnej činnosti,“ uviedli školskí inšpektori.
