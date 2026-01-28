Školáci sa dočkali: Polročné prázdniny sú po rokoch späť, už o pár dní si užijú predĺžený víkend

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Dana Kleinová
Žiaci budú mať o deň voľna navyše.

Žiaci na celom Slovensku každý rok čakajú na dni voľna, ktoré poznajú ako jarné, letné, jesenné a zimné prázdniny. Pred rokmi pritom mali aj polročné prázdniny, ktoré boli neskôr zrušené. Dôvodom malo byť to, že vraj nemali žiaden konkrétny účel. Teraz však dochádza k zmene.

Ako informuje portál peniaze.sk, žiaci po troch rokoch dostanú späť polročné prázdniny. Predchádzajúce vedenie rezortu školstva pod taktovkou Branislava Gröhlinga ich v roku 2022 zrušilo, keďže podľa ich názoru neplnili žiaden konkrétny účel. To sa však mení a už o pár dní si žiaci opäť užijú deň voľna navyše, vďaka ktorému budú mať predĺžený víkend.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Už o pár dní

Oficiálny návrat polročných prázdnin v školskom roku 2025/2026 oznámil súčasný minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu, ktorý v marci 2025 na sociálnej sieti uviedol: „Polročné prázdniny budú späť. Podpisujem návrh vyhlášky k obnoveniu polročných prázdnin. Je potrebné urobiť bodku po ukončení prvého polroka.“

Žiaci si tak užijú deň voľna už o pár dní – v pondelok 2. februára. Vysvedčenia za prvý polrok budú žiaci dostávať v piatok 30. januára 2026 a nový polrok sa začne vyučovaním v utorok 3. februára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká zmena pre študentov: Bakalárske práce už nebudú povinné pre všetkých, školy dostanú novú možnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac