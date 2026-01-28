Školáci sa dočkali: Polročné prázdniny sú po rokoch späť, už o pár dní si užijú predĺžený víkend

Žiaci na celom Slovensku každý rok čakajú na dni voľna, ktoré poznajú ako jarné, letné, jesenné a zimné prázdniny. Pred rokmi pritom mali aj polročné prázdniny, ktoré boli neskôr zrušené. Dôvodom malo byť to, že vraj nemali žiaden konkrétny účel. Teraz však dochádza k zmene.
Ako informuje portál peniaze.sk, žiaci po troch rokoch dostanú späť polročné prázdniny. Predchádzajúce vedenie rezortu školstva pod taktovkou Branislava Gröhlinga ich v roku 2022 zrušilo, keďže podľa ich názoru neplnili žiaden konkrétny účel. To sa však mení a už o pár dní si žiaci opäť užijú deň voľna navyše, vďaka ktorému budú mať predĺžený víkend.
Už o pár dní
Oficiálny návrat polročných prázdnin v školskom roku 2025/2026 oznámil súčasný minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu, ktorý v marci 2025 na sociálnej sieti uviedol: „Polročné prázdniny budú späť. Podpisujem návrh vyhlášky k obnoveniu polročných prázdnin. Je potrebné urobiť bodku po ukončení prvého polroka.“
Žiaci si tak užijú deň voľna už o pár dní – v pondelok 2. februára. Vysvedčenia za prvý polrok budú žiaci dostávať v piatok 30. januára 2026 a nový polrok sa začne vyučovaním v utorok 3. februára.
