Veľká zmena pre študentov: Bakalárske práce už nebudú povinné pre všetkých, školy dostanú novú možnosť

Foto: Pavol Ďurčo/TASR

Dana Kleinová
Bakalárske práce môže po novom nahradiť prax.

Bakalárske práce by sa mohli stať minulosťou. Zmena, ktorú so sebou priniesol nový zákon, totiž dá školám možnosť výberu. Ostane tak na ich posúdení, čo je v prípade daných odborov dôležitejšie na úspešné ukončenie štúdia – praktické zručnosti alebo teoretické poznatky vložené do záverečnej práce.

Ako informoval portál TV Noviny, od 1. septembra nadobudne účinnosť nová legislatíva, ktorá umožní vysokým školám rozhodnúť, či bude súčasťou bakalárskeho štúdia klasická záverečná práca, alebo ju nahradí záverečná stáž, vďaka ktorej si študenti uplatnia nadobudnuté vedomosti priamo na pracovisku. Netýkalo by sa to pritom všetkých škôl a dokonca ani všetkých študijných odborov v rámci danej univerzity.

Nebude to platiť pre všetkých

Nový zákon je odozvou na rozvoj umelej inteligencie aj rastúci tlak na prepojenie vzdelávania s praxou. Dokázať, že študent napísal záverečnú prácu sám bez použitia AI, sa totiž stáva čoraz náročnejšie. Po novom by sa to už nemuselo riešiť vôbec, keďže by záverečné práce v niektorých prípadoch mohla nahradiť záverečná stáž. Výnimkou sú profesijne orientované programy, kde sa s praktickou formou ukončenia štúdia už počíta.

„Novým moderným zákonom o vysokých školách vytvárame väčší priestor pre študentov vysokých škôl na získanie cenných praktických skúseností už počas štúdia,“ informoval minister školstva Tomáš Drucker. Podľa jeho slov povinnosť záverečnej práce či stáže bude závisieť od konkrétneho študijného programu a rozhodnutia školy.

Tak ako v prípade záverečnej práce, aj záverečná stáž by bola ukončená obhajobou, ktorá bude rovnocenná so štátnou skúškou. Okrem záverečnej stáže pritom môžu školy zvážiť aj nový formát záverečných prác, ktoré sa vďaka tomuto novému zákonu ponúkajú. Tie môžu mať podobu napríklad odborného projektu, právnej analýzy či praktického výstupu z oblasti zdravotníctva alebo stavebníctva, podľa potrieb jednotlivých odborov.

