V koalícii je zhoda, siahnu si aj na svoje: Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

Platy aj paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR sa budúci rok zmrazia a spolu s vyšším zdanením ich platov o 10 % oproti bežným ľuďom bude výsledkom ich reálne zníženie. Nižšie budú o 220 eur mesačne alebo 2600 eur ročne. Dohodla sa na tom vládna koalícia, informoval vo štvrtok predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s predsedami koaličných poslaneckých klubov.
Správu aktualizujeme.
