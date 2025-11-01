Škandál ako žiadny iný: Známy športovec pridal explicitné video z lietadla. Má účet na OnlyFans, dostal zákaz súťažiť

Britská kanoistika (Paddle UK) a jej pretekár Kurts Adams Rozentals čelia bizarnému problému. Na jednej strane vyvoláva úsmevy, ale na druhej je to aj dôvod na hlbšie zamyslenie. Britský kanoista totiž dostal dvojročný zákaz činnosti za zverejnenie „explicitných“ záberov seba samého na sociálnych sieťach.
Disciplinárna komisia zistila, že Kurts Adams Rozentals vážne poškodil povesť svojho športu, keď v marci na svoj verejný účet na Instagrame nahral video, na ktorom vykonáva v lietadle to, čo sám nazval „sexuálnym aktom“.
Okrem zákazu všetkých súťaží a tréningov ho organizácia Paddle UK vylúčila aj z programu World Class Programme, iniciatívy financovanej z lotérie UK Sport na pomoc športovcom na olympijských hrách v rokoch 2028 a 2032.
Trest je „extrémny“, na OnlyFans vraj zarobil viac ako 100-tisíc libier
Dvadsaťriročný Rozentals súťaží v disciplíne C1 na divokej vode, ale zrejme už prestane. Pre BBC Sport v súvislosti so svojím trestom povedal, že ho považuje za veľmi extrémny a zverejnené video neľutuje.
„K tomuto zákazu by nikdy nedošlo, keby boli športovci riadne financovaní. Som nútený vybrať si medzi olympijskými hrami a platformou pre dospelých OnlyFans. A hoci chápem, že video by sa dalo označiť za šialené, nebolo nezákonné. Určite by nemalo byť dôvodom na zákaz činnosti športovca,“ uviedol 23-ročný britský kanoista.
Rozentals uviedol, že jeho aktuálne financovanie od Paddle UK bolo 16-tisíc libier ročne. Tvrdil však, že medzi januárom a májom zarobil na svojich videách na sociálnych sieťach viac ako 100-tisíc libier. Riadiaci orgán uviedol, že Rozentals priznal zverejnenie explicitného videa na svojom verejnom profile na Instagrame, ktoré bolo následne odstránené vzhľadom na jeho explicitnú povahu.
„Ide o porušenie disciplinárnych pravidiel týkajúcich sa neslušného, urážlivého alebo nemorálneho správania a urážlivého používania sociálnych médií,“ doplnila organizácia Paddle UK.
Rozentals predtým médiám povedal, že nepozná dôvod svojho pozastavenia činnosti, ale mal podozrenie, že je prepojené s jeho účtom na webovej stránke OnlyFans, ktorá je známa sexuálnym obsahom pre dospelých.
Na otázku, či video ľutuje, Rozentals pre BBC Sport povedal: „Keď sa teraz obzriem späť, pravdepodobne by som niečo také nezverejnil. Ale pamätám si, v akom rozpoložení som bol, keď som to natočil a zverejnil. Bolo to prvýkrát v mojom živote, čo som videl skutočný pokrok vo mojej finančnej situácii. Bolo to prvýkrát, čo som si mohol sám financovať tréning. Bolo to prvýkrát, čo som mohol kúpiť mame niečo pekné po tom, čo obetovala všetko, aby mi umožnila naháňať sa za svojím snom. A to pochádzalo z bláznivých videí, ako bolo to, kvôli ktorému som bol zablokovaný.“
Kanoista bez pretvárky povedal, že videl priamu súvislosť medzi natáčaním takýchto videí a zlepšením jeho životnej situácie. „Takže som bol v takom rozpoložení, že všetko, čo musím urobiť, je pokračovať v natáčaní takýchto videí. Žijeme v bláznivom svete. Neľutujem to,“ dodal.
