Situácia pripomína časy covidu: Čínou sa šíri vírus, niektorým obyvateľom vypli elektrinu, iných nútene hospitalizovali

Vírus chikungunya nakazil v Číne tisíce ľudí.

Viac ako 7 700 ľudí sa v ostatných týždňoch v čínskej provincii Kuang-tung nakazilo vírusom chikungunya, ktorý prenášajú komáre a vyvoláva horúčku a bolesti kĺbov. Väčšina prípadov sa vyskytla v priemyselnom meste Fo-šan, kde od 27. júla do 2. augusta ochorelo 2 770 ľudí, uviedol provinčný úrad pre kontrolu chorôb.

Niektoré z čínskych opatrení pripomínajú pandemickú stratégiu, keď Peking zaviedol celomestské dlhodobé karantény a zákazy cestovania s cieľom obmedziť šírenie COVID-19. Denník New York Times informoval, že niektorí nakazení ľudia v meste Fo-šan museli povinne ísť do nemocnice, iným do ich domovov prišli kontrolóri a hľadali, či doma nemajú stojatú vodu.

Insekticídy, kontroly a represívne opatrenia

Štátne médiá a miestne samosprávy zverejnili zábery pracovníkov v prilbách a rúškach, ako striekajú insekticídy v parkoch a záhradách, kde sa môžu zdržiavať komáre. V časti Fo-šanu prerušili dodávku elektriny do domov obyvateľov, ktorí nedodržali opatrenia na kontrolu a prevenciu chorôb.

Porovnania s pandémiou koronavírusu sú však prehnané, konštatuje agentúra AFP. Dodáva, že na rozdiel od COVID-u ochorenie chikungunya spôsobuje známy patogén, neprenáša sa ľudským kontaktom a veľmi zriedkavo sa končí smrťou.

