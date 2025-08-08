Ľudia sú poriadne rozčúlení: Upravený recept na tradičnú taliansku špecialitu nevedia vystáť. Toto na tanieri dostať nechcete

Taliani opäť ukázali, že s ich tradičnými receptmi sa zahrávať nevypláca. Tentoraz ich poriadne nahneval britský web Good Food, ktorý uverejnil „vlastnú“ verziu ikonického rímskeho jedla pasta cacio e pepe. Tá však s pôvodnou receptúrou nemala veľa spoločné a Taliani to považujú za vážnu urážku.
Ako píše BBC, kulinársky portál Good Food vo svojom článku predstavil recept, ktorý opisoval ako rýchly obed. Okrem špagiet, čierneho korenia a parmezánu odporúčal pridať aj maslo a smotanu. Taliani však trvajú na tom, že originálny recept má iba tri ingrediencie, a to špagety, čierne korenie a pecorino. Parmezán, maslo ani smotana doň podľa nich nepatria.
Taliani sú rozhorčení, písali aj britskej ambasáde
Podľa portálu BBC sa veci nezastavili len pri hneve na internete. Talianske združenie reštaurácií Fiepet Confesercenti napísalo listy britskému veľvyslancovi v Ríme aj vlastníkovi webu Good Food, ktorým je mediálna skupina Immediate Media.
Prezident združenia Claudio Pica vo vyhlásení uviedol: „Toto ikonické jedlo, tradičné pre Rím a región Lazio, je základom našej kuchyne. Je smutné, že musíme korigovať britský web, ale originálny recept vylučuje parmezán aj maslo. Sú len tri suroviny – cestoviny, korenie a pecorino.“
Smotana do dezertov, nie do cacia e pepe
Reakcie Talianov boli tvrdé a niektoré aj zábavne pobúrené. Giorgio Eramo, majiteľ reštaurácie s čerstvými cestovinami neďaleko Vatikánu, uviedol: „To, čo zverejnili, nie je cacio e pepe, ale pasta Alfredo. To je úplne iný recept.“
Sám vo svojej ponuke má letný variant s limetkou, no ako zdôrazňuje: „Limetka nie je smotana ani maslo. Je to len malá zmena, nie zrada tradície.“
Maurizio a Loredana, ktorí vedú hotel v centre Ríma, hovoria jasne: „Variácií môžete robiť koľko len chcete. Ale nemôžete to stále nazývať cacio e pepe. Ak tam dáte maslo, olej alebo smotanu, už je to niečo iné.“ „Cézarovi patrí to, čo je Cézarovo,“ dodal Maurizio.
Jedlo je ich identita
Recept Good Food nebol podľa mnohých len kuchárskym experimentom, ale bol prezentovaný ako originál, čo je podľa kritikov najväčší problém. Talianska verejnosť už tradične nevie vystáť zahraničné úpravy svojich jedál. Či už ide o pizzu s ananásom, cappuccino po obede, alebo o smotanu v špagetách carbonara.
Tentoraz však narážka prišla z krajiny, kde je BBC považovaná za vzor dôveryhodnosti. Eleonora, čašníčka z rušnej rímskej kaviarne, povedala: „Naše tradície stoja na jedle. Keď sa dotknete tejto jedinej veci, ktorú máme po celom svete, je prirodzené, že nás to zabolí.“
Nahlásiť chybu v článku