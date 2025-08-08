Ľudia sú poriadne rozčúlení: Upravený recept na tradičnú taliansku špecialitu nevedia vystáť. Toto na tanieri dostať nechcete

Foto: Instagram (cacioepepefirenze)

Nina Malovcová
Kto pridá smotanu, ten nech neráta s odpustením.

Taliani opäť ukázali, že s ich tradičnými receptmi sa zahrávať nevypláca. Tentoraz ich poriadne nahneval britský web Good Food, ktorý uverejnil „vlastnú“ verziu ikonického rímskeho jedla pasta cacio e pepe. Tá však s pôvodnou receptúrou nemala veľa spoločné a Taliani to považujú za vážnu urážku.

Ako píše BBC, kulinársky portál Good Food vo svojom článku predstavil recept, ktorý opisoval ako rýchly obed. Okrem špagiet, čierneho korenia a parmezánu odporúčal pridať aj maslo a smotanu. Taliani však trvajú na tom, že originálny recept má iba tri ingrediencie, a to špagety, čierne korenie a pecorino. Parmezán, maslo ani smotana doň podľa nich nepatria.

Taliani sú rozhorčení, písali aj britskej ambasáde

Podľa portálu BBC sa veci nezastavili len pri hneve na internete. Talianske združenie reštaurácií Fiepet Confesercenti napísalo listy britskému veľvyslancovi v Ríme aj vlastníkovi webu Good Food, ktorým je mediálna skupina Immediate Media.

Ilustračná foto: Flickr/Joanne Wan

Prezident združenia Claudio Pica vo vyhlásení uviedol: „Toto ikonické jedlo, tradičné pre Rím a región Lazio, je základom našej kuchyne. Je smutné, že musíme korigovať britský web, ale originálny recept vylučuje parmezán aj maslo. Sú len tri suroviny – cestoviny, korenie a pecorino.“

Smotana do dezertov, nie do cacia e pepe

Reakcie Talianov boli tvrdé a niektoré aj zábavne pobúrené. Giorgio Eramo, majiteľ reštaurácie s čerstvými cestovinami neďaleko Vatikánu, uviedol: „To, čo zverejnili, nie je cacio e pepe, ale pasta Alfredo. To je úplne iný recept.“

Sám vo svojej ponuke má letný variant s limetkou, no ako zdôrazňuje: „Limetka nie je smotana ani maslo. Je to len malá zmena, nie zrada tradície.“

Maurizio a Loredana, ktorí vedú hotel v centre Ríma, hovoria jasne: „Variácií môžete robiť koľko len chcete. Ale nemôžete to stále nazývať cacio e pepe. Ak tam dáte maslo, olej alebo smotanu, už je to niečo iné.“ „Cézarovi patrí to, čo je Cézarovo,“ dodal Maurizio.

Jedlo je ich identita

Recept Good Food nebol podľa mnohých len kuchárskym experimentom, ale bol prezentovaný ako originál, čo je podľa kritikov najväčší problém. Talianska verejnosť už tradične nevie vystáť zahraničné úpravy svojich jedál. Či už ide o pizzu s ananásom, cappuccino po obede, alebo o smotanu v špagetách carbonara.

Ilustračná foto: Flickr/Like_the_Grand_Canyon

Tentoraz však narážka prišla z krajiny, kde je BBC považovaná za vzor dôveryhodnosti. Eleonora, čašníčka z rušnej rímskej kaviarne, povedala: „Naše tradície stoja na jedle. Keď sa dotknete tejto jedinej veci, ktorú máme po celom svete, je prirodzené, že nás to zabolí.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celý život ste ich jedli nesprávne. Šéfkuchár vysvetlil, prečo je toľko druhov cestovín a prečo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac