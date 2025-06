Situácia na Blízkom východe: USA zvažujú útok na Irán. Ten podľa vlastných slov prevzal kontrolu nad izraelským nebom

Iránske revolučné gardy (IRGC) v stredu vyhlásili, že ich letectvo prevzalo plnú kontrolu nad izraelským vzdušným priestorom a počas najnovšieho útoku na ciele v Izraeli využili aj hypersonické rakety Fattáh. TASR o tom informuje podľa správ televízie CNN a agentúr AFP a TASS.

Iránska tlačová agentúra IRNA odkazujúc na vyhlásenie Iránskych revolučných gárd uviedla, že Teherán získal úplnú kontrolu nad izraelským vzdušným priestorom. „Dnešný útok jasne ukázal, že sme získali plnú kontrolu nad nebom nad okupovanými územiami (Izrael, pozn. TASR) a že ich obyvatelia sú úplne bezbranní voči iránskym raketovým útokom,“ vyhlásili IRGC a vyzvali na evakuáciu štvrte Neve Cedek v Tel Avive.

Zapojenie USA

„V rámci 11. vlny operácie boli použité rakety Fattáh,“ dodali. Hypersonické rakety Fattáh-1 dokážu letieť rýchlosťou až 6100 kilometrov za hodinu, uvádza CNN. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí navyše začiatkom šiesteho dňa leteckého konfliktu medzi Tel Avivom a Teheránom napísal na sociálnej sieti X, že „nebudú mať zľutovanie“ a že „boj sa práve začína“.

Na pozadí tohto všetkého ešte americký prezident Donald Trump podľa niekoľkých zdrojov spravodajského webu NBC News údajne zvažuje útok na Irán. Líder Spojených štátov na zasadnutí americkej Rady pre národnú bezpečnosť vraj hovoril o niekoľkých možnostiach vrátane leteckých úderov.

Zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť trvalo približne hodinu a 20 minút. Biely dom bezprostredne po konci neprezradil žiadne podrobnosti o jeho priebehu. Irán však medzičasom ohlásil novú sériu útokov na izraelské letecké základne. Stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako Trump uviedol, že Spojené štáty „zatiaľ“ nezlikvidujú iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Prezident taktiež vyzval Teherán, aby sa „bezpodmienečne“ vzdal.

Viacero scenárov

Najpravdepodobnejším scenárom by podľa agentúry AFP mohlo byť použitie amerických bômb proti iránskemu jadrovému zariadeniu na obohacovanie uránu Fordow, ktoré sa nachádza mimo dosahu izraelských síl. Denník The New York Times zas tvrdí, že Spojené štáty zvažujú povoliť americkým lietadlám pomôcť s dopĺňaním paliva izraelským bojovým lietadlám počas letu, aby mohli vykonávať misie na dlhšie vzdialenosti.

Americký prezident medzitým prekvapivo vyshlásil, že má kontrolu nad oblohou nad Iránom. „Teraz máme úplnú a totálnu kontrolu nad oblohou nad Iránom,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Zároveň ocenil použitie zbraní vyrobených v USA, hoci bez výslovnej zmienky o Izraeli. „Nikto to nerobí lepšie ako staré dobré USA,“ dodal.

Ozvalo sa aj Rusko. Putinove ministerstvo zahraničných vecí v utorok označilo pokračujúce izraelské útoky na Irán za nelegálne. Uviedlo, že riešenie konfliktu ohľadom jadrového programu Teheránu možno dosiahnuť len prostredníctvom diplomacie

„Pokračujúce intenzívne útoky Izraela na iránske jadrové zariadenia sú z hľadiska medzinárodného práva nelegálne a vytvárajú neprijateľnú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť. Posúvajú svet bližšie ku jadrovej katastrofe,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram. Izrael vraj našiel podporu len „u tých štátov, ktoré sú vlastne spoluúčastníkmi a konajú z oportunistických dôvodov“.