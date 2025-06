Situácia na Blízkom východe: Trump stále zvažuje útok, Irán medzitým zasiahol izraelskú nemocnicu

Izraelské ozbrojené sily (IDF) v stredu večer oznámili, že letectvo dokončilo ďalšiu vlnu útokov na iránske hlavné mesto Teherán. Zároveň uviedli, že zaznamenali vypálenie ďalších rakiet z Iránu smerom na Izrael a vyzvali civilistov nachádzajúcich v oblastiach, kde zaznejú výstražné sirény, aby sa premiestnili do protileteckých krytov a zostali v nich až do odvolania. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Times of Israel.

Letectvo podľa IDF zasiahlo v Teheráne približne 20 cieľov, medzi ktoré patrili zariadenia na výrobu uránových centrifúg, miesta, kde sa vyvíjajú jadrové zbrane a továrne na výrobu rakiet. Do útokov bolo zapojených okolo 60 stíhačiek. Zasiahnuté miesta boli určené na to, aby iránskemu režimu umožnili rozšíriť rozsah a tempo obohacovania uránu určeného na vývoj jadrových zbraní, uviedli IDF vo vyhlásení.

Útoky z oboch strán

Izrael zaútočil aj na ťažkovodný reaktor v iránskom meste Arák, informovala o tom vo štvrtok iránska televízia. Po útoku nehrozí žiadne nebezpečenstvo radiácie a zariadenie bolo evakuované ešte pred izraelským úderom.

Následne najmenej štyri Iránom vystrelené rakety dopadli vo štvrtok ráno na územie strednej a južnej časti Izraela, uviedol portál Times of Israel (TOI), podľa ktorého utrpel zranenia doposiaľ bližšie neurčený počet ľudí. Jedna zo striel priamo zasiahla aj zdravotnícke zariadenie v meste Beeršeba.

Explózie sa ozývali i v Jeruzaleme a Tel Avive a po celej krajine sa ozýval zvuk sirén po tom, čo izraelská armáda varovala pred raketami odpálenými z Iránu, informuje TASR podľa agentúry AFP. Novinári tejto agentúry uviedli, že výbuchy v Jeruzaleme, ku ktorým došlo približne o 6.10 h SELČ, boli najsilnejšie od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Iránom v noci na piatok 13. júna.

USA medzitým o celej situácii zrejme uvažuje. Poprední americkí predstavitelia sa pripravujú na možný útok na Irán, ktorý by sa mohol uskutočniť v najbližších dňoch. V stredu uviedla agentúra Bloomberg odvolávajúca sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Ďakej poznamenáva, že situácia sa stále vyvíja a mohla by sa zmeniť. Niektoré zdroje nevylúčili, že k americkému útoku by mohlo dôjsť tento víkend.

Denník Wall Street Journal priniesol v stredu informáciu, že Trump svojim poradcom v utorok povedal, že súhlasí s útokom na Irán, ale čaká, či sa vzdá svojho jadrového programu. Na otázku, či sa už rozhodol, že zaútočí na iránske jadrové zariadenia, Trump novinárom pred Bielym domom odpovedal: „Možno to urobím, možno to neurobím. Myslím tým, že nikto nevie, čo urobím“.