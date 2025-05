Šíria sa fámy, že prezident Macron mal na ceste do Kyjeva vo vlaku kokaín: Francúzsko to ostro popiera

Francúzsko v pondelok ostro odmietlo fámy, že francúzsky prezident Emmanuel Macron mal minulý týždeň vo vlaku na ceste do Kyjeva v prítomnosti ďalších politikov balíček s kokaínom. TASR informuje podľa agentúry DPA.

„Toto je vreckovka. Určená na smrkanie,“ napísal v noci na pondelok na svojom oficiálnom účte na platforme X Elyzejský palác a priložil snímku s detailom pokrčeného bieleho objektu na Macronovom stole. „Keď sa európska jednota stáva nepohodlnou, dezinformácie zájdu tak ďaleko, že sa z obyčajnej vreckovky stanú drogy. Tieto nepravdivé správy šíria nepriatelia Francúzska v zahraničí i doma. Musíme zostať bdelí voči manipulácii,“ dodal Elyzejský palác.

Macron cestoval na Ukrajinu vlakom v piatok vo večerných hodinách spoločne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom, pripomína DPA. Videozáznam, na ktorom je všetkých troch lídrov vidieť vo vlaku, u mnohých vyvolal dohady o objekte na stole pri Macronovom mieste. Francúzsky prezident v jednom okamihu predmet chvatne schoval, spresňuje DPA.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

— Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025