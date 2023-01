Šíri sa, že 2. sériu Wednesday na Netflixe neuvidíte. Poplašné správy o obľúbenom seriáli mnohých nepotešia

Napriek tomu, že tvorcovia seriálu Wednesday už čo-to prezradili o prípadných nápadoch na pokračovanie, Netflix stále príchod 2. série oficiálne nepotvrdil. V decembri sa objavili správy o tom, že sa tak má stať začiatkom nového roka. Rozšírili sa však informácie, ktoré tvrdia, že situácia je iná, ako si fanúšikovia mysleli. NME píše, že by červený streamovací gigant mohol o seriál prísť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál Wednesday sa stal obrovským hitom a mnohí diváci už prvé dni po premiére očakávali správu o jeho obnovení na druhú sériu. To sa však ani po uplynutí niekoľkých týždňoch nestalo. Ako vysvetľuje NME, vzhľadom na úspech, ktorý dosiahol, je to veľmi netradičný krok.

Situácia nie je taká jednoduchá, ako ste si možno mysleli

Vzhľadom na fakt, že pred niekoľkými mesiacmi došlo k odkúpeniu štúdia Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), z ktorého pochádza aj Wednesday, spoločnosťou Amazon, vznikajú fámy, že by Netflix o svoj úspešný projekt mohol prísť.

V praxi by to znamenalo, že druhú sériu Wednesday by ste nevideli na Netflixe, ale by sa presunula na streamovaciu službu Prime Video.

Zatiaľ však nič nie je isté. Deadline uvádza, že dohoda medzi Amazonom a MGM automaticky nezaručuje, že všetok obsah tohto producenta prechádza do Amazon Prime. Navyše, Whats on Netflix tieto klebety vyvracia a po rozhovore s viacerými odborníkmi z brandže tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že by mal seriál Netflix skutočne opustiť.

Čo sa týka odchodu seriálu Wednesday z Netflixu, ide o nepotvrdené špekulácie, ktoré prebrali viaceré zahraničné médiá. Ako sa bude situácia vyvíjať, budeme aj naďalej sledovať.