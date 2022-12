Uvidíme vôbec 2. sériu hitu Wednesday? Netflix ju ešte neoznámil, má to však svoj dôvod

Od premiéry veľkého hitu Netflixu, seriálu Wednesday, ubehol nejaký ten čas. Fanúšikovia vyslali svojimi reakciami na sociálnych sieťach tvorcom jasný odkaz o tom, že chcú aj ďalšiu sériu. Ako uvádza Deadline, očakáva sa, že streamovací gigant príde s veľkou správou až po novom roku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Deadline s odvolaním na blízke zdroje píše, že obnovenie seriálu Wednesday na 2. sériu je nevyhnutné, no očakáva sa skôr až po novom roku, než že by sa tak stalo ešte do konca tohto.

Netflix si dáva načas

Producenti navyše aktuálne hľadajú scenáristov, ktorí by sa pripojili k tímu a taktiež sa obzerajú po lokalitách, kde by sa druhá séria tohto seriálu mohla odohrávať.

Screen Rant vysvetľuje, že si Netflix dáva pravdepodobne na čas preto, aby sa diváci mohli ešte nejaký ten čas sústrediť na debutovú sériu, kým svoje myšlienky upriamia na vznik ďalšej.

Ako možno viete, pokračovania niektorých seriálov sú ohlásené ešte v čase ich najväčšej slávy, či dokonca pred odvysielaním všetkých epizód. Vzhľadom na obrovský úspech, ktorý Wednesday dosiahol, mnohí považujú príchod ďalšej série za samozrejmosť.