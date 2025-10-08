Šíri ich Rusko: Česi potvrdili zistenia tímu Hoaxy a podvody o propagande na Slovensku

Ilustračná foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Tím Hoaxy a podvody opísal koordinovanú ruskú propagačnú sieť na Telegrame.

Sieť podľa organizácie koordinuje kanál Selský rozum z Českej republiky. Masovo preberá ruské správy, prekladá ich a šíri vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska. Správy šíril telegramový kanál TVOTV.sk a po jeho odhalení vznikol nový kanál Púchoviny, ktorý za rok publikoval takmer 38-tisíc príspevkov s ôsmimi miliónmi videní.

Minulý rok tím Hoaxy a podvody odhalil a opísal koordinovanú sieť na Telegrame, ktorá vo viacerých európskych krajinách šíri ruskú propagandu. Zistenia mimovládnej organizácie Hoaxy a podvody o ruskej rope teraz potvrdila aj česká kontrarozviedka.

Selský rozum je ovládaný z Ruska

Zistenia organizácie ukázali, že sieť koordinuje kanál Selský rozum z Českej republiky. Cieľom siete bolo pritom aj Slovensko.

Tím Hoaxy a podvody priblížil, že BIS (Bezpečnostná informačná služba) vo svojej Výročnej správe za rok 2024 uviedla, že „v oblasti šírenia priamo sponzorovaného Ruskom udržiavali svoju aktivitu informačné kanály priamo napojené na ruský štátny aparát“.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hoaxy a podvody (@hoaxyapodvody)

V správe sa v tejto súvislosti spomína práve aj Selský rozum, ktorý česká kontrarozviedka označila ako ovládaný z Ruska. O tomto kanáli ďalej píše, že vznikol krátko po začiatku vojny na Ukrajine a jeho aktivity sú naviazané na ruské spravodajské služby. Vo februári minulého roku kanál napríklad šíril otvorenú výzvu na zber informácií o českom výrobcovi raketometov Vampire a jeho zamestnancoch.

Preberá krátke správy a šíri ich v lokálnych jazykoch

V správe sa ďalej píše, že ruská strana dlhodobo kritizuje Česko za dodávky zbraní na Ukrajinu, vrátane údajného použitia českých zbraní proti ruským civilistom, a že sa tento naratív snažilo Rusko preniesť do českého mediálneho priestoru, no s malou úspešnosťou.

„Modus operandi siete je jednoduchý: masovo preberá krátke správy zo zahraničných médií – najčastejšie z ruských, vrátane sankcionovaných – a publikuje ich v lokálnych jazykoch. V praxi to vyzerá tak, že na všetkých kanáloch sa v rovnakom momente objaví identická správa – iba preložená do príslušného jazyka. Minulý rok sme identifikovali deväť kanálov zameraných na rôzne európske krajiny, medzičasom pribudli ďalšie dva,“ doplnila organizácia s tým, že na Slovensku túto propagandu šíril telegramový kanál TVOTV.sk.

Akonáhle o sieti informovali, tak s činnosťou skončili, no vznikol nový kanál Púchoviny. Názov odkazuje na zakladateľa projektu Hoaxy a podvody Davida Púchovského.

„Kanál Púchoviny je naďalej mimoriadne aktívny a od svojho vzniku pred rokom zverejnil takmer 38-tisíc správ, ktoré mali približne osem miliónov videní,“ priblížil tím Hoaxy a podvody.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
David Púchovský zo stránky Hoaxy a podvody: Na Slovensku vybuchla časovaná bomba, výpady Fica v…

