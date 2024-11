David Púchovský zo stránky Hoaxy a podvody: Na Slovensku vybuchla časovaná bomba, výpady Fica v zahraničí nikto neberie vážne

Dezinformácie a hoaxy sú obrovským problémom modernej spoločnosti. Na Slovensku sa tieto pojmy dostali do popredia najmä počas pandémie COVID-19 a odvtedy sú akýmsi nádorom, ktorý slovenská vláda vôbec nerieši a na boj s nimi rezignovala.

Dezinformácie tu síce boli už skôr, no existovali vo výrazne menšej miere, čo nám v rozhovore potvrdil aj David Púchovský, jeden z najznámejších bojovníkov s dezinformáciami. Ten od roku 2017 spravoval sociálne siete slovenskej polície, vrátane stránky Hoaxy a podvody.

Stránka sa dostala do povedomia slovenskej verejnosti a denne vyvracala rôzne falošné informácie, neraz aj veľmi kreatívnym spôsobom. Po nástupe Ficovej vlády v októbri 2023 ho ale chceli preradiť, a preto dal výpoveď. Krátko nato založil vlastnú stránku s názvom „Hoaxy a podvody“, ktorú teraz spravuje.

Zároveň pracuje ako asistent poslanca Jaroslava Spišiaka z Progresívneho Slovenska a prednedávnom vydal knihu s názvom Republika hoaxu. V rozhovore nám, okrem iného, prezradil aj to, čo si myslí o kontroverzných krokoch predstaviteľov súčasnej vlády, prečo sú podľa neho Slováci náchylní uveriť falošným informáciám a či je naša spoločnosť v ohrození.

V súčasnosti existujú dve stránky, “Hoaxy a podvody – Ministerstvo vnútra SR”, ktorej ste pôvodne robili admina, ale potom ste museli tento projekt opustiť a vznikla vaša nová stránka “Hoaxy a podvody”. Ako hodnotíte fungovanie stránky, ktorá patrí ministerstvu?

V prvom rade chcem zvýrazniť, že stránku „Hoaxy a podvody“ som v roku 2018 založil pre potreby Policajného zboru. Ministerstvo vnútra si ju osvojilo až po mojom odchode. Aj keď došlo k tejto zmene, bol by som rád, ak by sa stránke naďalej darilo, aby sa venovala tomu, na čo bola zriadená. Bohužiaľ, realita je negatívna. Jej obsah netvoria žiadne témy súvisiace s hoaxmi, hybridnými hrozbami a podobnými oblasťami.

V drvivej väčšine si občania môžu prečítať len statusy o online podvodoch. Rátal som to, stránka naposledy zverejnila hoax 27 statusov dozadu. Nevidím žiadne preventívne, proaktívne rady, edukačné seriály, jednoducho nič na tému hybridných hrozieb. Skutočne nerozumiem, prečo naďalej udržiavajú stránku v takomto režime. Jej obsah sa dostáva k zopár ľuďom, stačí sa pozrieť na minimálne interakcie… Bolo by lepšie, ak by táto stránka úplne zanikla.

Viete porovnať, ako sa pracovalo pod ministerstvom vnútra a ako sa vám pracuje teraz, keď ste “nezávislý”? Zmenilo sa niečo na vašej práci?

Keď som sa rozhodol odísť zo štátnej správy, nemohol som urobiť lepšie rozhodnutie. Som sám sebe pánom, vediem tím dobrovoľníkov, nebrzdia ma žiadne nezmyselné byrokratické postupy alebo nechápaví nadriadení. Všetky problémy doslova vymizli a teraz si žijem svoj sen.

Čo sa dialo, keď bola minulý rok vymenovaná nová vláda? Minister vás jednoducho “vyhodil”?

