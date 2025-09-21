Otvárajte peňaženky, z cien benzínu a nafty sa zatočila hlava aj analytikom: Pozrite sa na tie sumy

Ceny benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach sa zvýšili. To však prekvapilo analytikov. „Domáce ceny palív prekvapivo pozvoľna rastú, avšak podľa nášho názoru majú skôr väčší priestor pre korekciu posledných prírastkov. Tlaky na rast rafinérskych a predajných marží však môžu ceny zvyšovať bez priamej korelácie s cenami na trhu,“ uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Budúci týždeň predpokladá analytik finančných trhov XTB pokračovanie mierneho rastu cien pohonných hmôt. Ceny pohonných látok budú podľa neho pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty.
Slovensko si v regióne drží pozíciu v strednom pásme cien pohonných hmôt. Nie sme najlacnejší, no zároveň stále pod priemerom Európskej únie. Najvýhodnejšie tankovanie majú tradične vodiči v Poľsku a Česku, kde je benzín lacnejší až o 17 a 13 centov na liter. Naopak, v Maďarsku a Rakúsku sa ceny priblížili slovenským úrovniam, rozdiely dosahujú len 3 až 4 centy.
Nafta vykazuje ešte tesnejšie rozdiely. V Poľsku a Česku ju motoristi natankujú o 7 až 9 centov lacnejšie, kým v Maďarsku a Rakúsku je už o 5 až 6 centov drahšia než doma.
Stále zostávame mierne pod priemerom
„V širšom porovnaní Slovensko zostáva mierne pod európskym priemerom. Liter benzínu je lacnejší o 9 centov než v EÚ27 a o 14 centov v porovnaní s eurozónou. Pri nafte sú rozdiely obdobné. Slovensko šetrí oproti Únii 8 centov a oproti eurozóne 10 centov na liter,“ dodal Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 37. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR opätovne stúpli. Natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,544 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,459 €/l.
