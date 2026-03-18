Šimečka sa pripravuje na najhorší scenár: PS reaguje na možné zvýšenie kvóra tvrdým plánom

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Zvýšenie kvóra by podľa neho mohlo zmeniť voľby.

Ak by vládna koalícia schválila zvýšenie kvóra potrebného na vstup politických strán do parlamentu zo súčasných piatich na sedem alebo až desať percent, Progresívne Slovensko (PS) je pripravené ponúknuť opozičným partnerom širokú predvolebnú koalíciu.

V stredu to vyhlásil na tlačovej konferencii šéf PS Michal Šimečka. „Ak by naozaj bolo kvórum zvýšené na sedem, nebodaj desať percent, Progresívne Slovensko bude pracovať na tom, aby sa vytvorila veľká predvolebná koalícia, ktorá porazí akýkoľvek blok, ktorý môže vytvoriť Smer. Budeme na to pripravení a zachováme sa zodpovedne, to chcem jednoznačne povedať aj ubezpečiť všetkých opozičných voličov,“ vyhlásil Šimečka.

Informácie prinieslo KDH

S informáciou o možnom zvýšení kvóra pre strany prišlo v stredu opozičné KDH. Šimečka ju považuje za dôveryhodnú. „Ide o ohrozenie demokracie a slobody volebnej súťaže a my vieme, že Smer a vládna koalícia urobia čokoľvek, aby sa udržali pri moci. Vedia, že si idú v roku 2027 po prehru,“ zdôraznil s tým, že takto by bola zásada demokratickej súťaže vo voľbách ochromená.

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Považuje to za snahu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládnej koalície „zabetónovať sa pri moci“. Ak by koalícia navrhla zvýšenie kvóra, PS je v spolupráci s KDH pripravené podať podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. „Som presvedčený, že zvýšenie kvóra by bolo protiústavné,“ skonštatoval Šimečka.

Diskusia o zmene volebného systému

Premiér v minulosti hovoril o potrebe diskusie k zmene volebného systému. Spomínal zvýšenie volebnej kaucie či zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu pre strany aspoň na sedem percent hlasov. V súčasnosti musia strany získať v parlamentných voľbách aspoň päť percent hlasov, aby sa dostali do Národnej rady SR. Ak ide o koalíciu, musí získať sedem percent.

Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia…

