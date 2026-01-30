Silnejšie než slová: Prekvapenie od dcéry Lucie Mokráňovej vás dojme. Tieto slová by chcela počuť každá mama

Foto: Instagram (luciamokranova)

Frederika Lyžičiar
Lucia Mokráňová ukázala, ako jej dcéra jednoduchými slovami vystihla silu ich vzťahu.

Sú momenty, ktoré sa nezmestia do jedinej vety, no navždy zostanú zapísané v srdci. A potom sú dni, keď nám práve deti pripomenú, čo je v živote skutočne dôležité.

Na Instagrame zverejnila Lucia Mokráňová kresbu svojej dcéry Talinky, ktorá roztopí snáď každého. Význam detského obrázka sa dotýka najhlbších emócií a odhaľuje silu materinskej lásky, blízkosti a bezpečia, ktoré mama pre dieťa predstavuje. Príspevok otvoril tému materstva, rodičovskej zodpovednosti a toho, akú nezastupiteľnú rolu zohráva mama v živote dieťaťa, najmä v časoch, keď svet okolo nás pôsobí neistým dojmom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Veľké srdce a dve postavy

„Talinka: Maminka, nakreslila som ti obrázok. To si ty a ja a veľké srdce. To znamená, že bez seba nemôžeme žiť, vieš?“ cituje svoju dcéru Lucia s tým, že jej kresbu odovzdala takýmito láskavými slovami.  Dve postavičky v obrovskom srdci a význam, ktorý šiel ďaleko za obyčajnú detskú kresbu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)


Pre Luciu to bol ako mamu moment, pri ktorom sa všetko na chvíľu zastavilo. „Ach… keď mi to povedala, moje srdce horelo láskou,“ priznala. Nebol to len obrázok, ale úprimný pocit, ktorý sa nedal prehliadnuť.

Mama ako prístav

