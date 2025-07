Šialený megaprojekt vám vyrazí dych: Najvyšší hotel na svete sľubuje luxus, mal stáť vyše 450 miliónov

Už tento rok by v Dubaji mal svoje brány otvoriť najvyšší hotel na svete. Bude disponovať mnohými luxusnými prvkami a kto sa ubytuje na najvyšších poschodiach, môže povedať, že mal naozaj hlavu v oblakoch.

Svoje brány už čoskoro otvorí najvyšší hotel sveta

Ako informuje Mail Online, Ciel Tower hotel bude vysoký 365 metrov, bude mať 82 poschodí a viac ako 1 000 izieb. V hoteli sa bude nachádzať aj najvyššie položený tzv. „nekonečný bazén“ na svete, nájdete ho na 76. poschodí. Na 81. poschodí bude 360-stupňová vyhliadková plošina, odkiaľ si hostia budú môcť vychutnať jedinečný výhľad na mesto.

Nebude chýbať ani detský bazén či posilňovňa. Salónik NEST Executive Lounge na 16. poschodí bol navrhnutý tak, aby ponúkal „pokojnú sofistikovanosť s výhľadom na panorámu“. Po celom hoteli zas bude rozmiestnených 10 barov a reštaurácií, kde si ľudia budú môcť dopriať drink a niečo dobré pod zub.

Globálna ikona

V 150 izbách budú apartmány pre tých najnáročnejších, no v každej z vyše tisícky izieb budú panoramatické okná od podlahy po strop. Hotel je umiestnený v Dubai Marina, čo znamená že reštaurácie či pláže mimo hotela sú takpovediac na skok. Developer The First Group sa vyjadril, že najvyšší hotel sveta bude skutočným unikátom.

„Hotel Ciel Tower je viac než len architektonickým majstrovským dielom, je globálnou ikonou a najväčším a najluxusnejším projektom spoločnosti The First Group,“ informuje spoločnosť.

Podľa webu The International News mala stáť výstavba najvyššieho hotela na svete v prepočte viac ako 450 miliónov eur. Ide údajne o ukážku toho najlepšieho, čo môže Dubaj ponúknuť a zmení spôsob, ako ľudia vnímajú luxusné ubytovanie.