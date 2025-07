Naty a Fíla pomáhajú ľuďom nájsť si prácu v zahraničí: Cez leto si môžete zarobiť aj 4 000 eur v čistom mesačne

Mnoho ľudí, najmä študentov, si počas letnej sezóny privyrába v zahraničí. Naty a Fíla vytvorili platformu Za hranice a pomáhajú ľuďom opustiť komfortnú zónu a vyraziť za prácou do zahraničia. Poradia, kde začať s hľadaním, na čo si treba dávať pozor a kde sa dá zarobiť najlepšie. No podľa nich to nie je len o práci, ale aj o zažívaní toho, čo doma nemáte šancu zažiť.

Ak si chcem na leto nájsť prácu v zahraničí, kde začať hľadať, aké by mali byť moje prvé kroky?

Ak by niekto chcel začať pracovať v zahraničí, najlepšie by bolo začať hľadať, samozrejme, u nás, prostredníctvom Za hranice. Teraz ale vážne. Je dôležité sa na to pozerať tak, že najviac práce je tam, kde práve beží sezóna a kam v tom čase cestuje najviac ľudí. Napríklad v zime je veľa práce na horách, no na Islande toho veľa nenájdete, pretože množstvo hotelov tam na zimu zatvára z jednoduchého dôvodu: je tam tma, zima a okrem polárnej žiary tento čarovný ostrov v tomto období nemá čo ponúknuť.

Keď už máte svoju cieľovú sezónnu destináciu a vysnívanú pracovnú pozíciu, stačí si napríklad otvoriť Google mapy a rozkliknúť každý jeden hotel, na ich webovej stránke nájsť kontaktný mail alebo telefónne číslo a všade, buď jednotlivo alebo cez skrytú kópiu, napísať. Takto je to zdĺhavé, náročné, ale efektívne. Teda, v rámci možností. Treba sa pripraviť na to, že na stovky mailov vám príde možno desať odpovedí.

Ďalšou možnosťou je hľadať prácu v rôznych facebookových skupinách, kde ju veľa ľudí ponúka alebo hľadá. Skupiny je dobré hľadať buď pod anglickým názvom, alebo si to preložiť do miestneho jazyka. Napríklad skupina, ktorá by sa u nás volala „Čašníci, kuchári a barmani“, sa v Nórsku volá „Servitør, Kokk, Bartender“, čo je jedna z najväčších nórskych facebookových skupín pre prácu v reštauráciách a hoteloch.

Napríklad pre Island je dobrá skupina „Find work in Iceland/Finna vinnu á Íslandi“ a pre Švajčiarsko „Swiss Jobs – Arbeit in der Schweiz“. Podobných skupín sú stovky a denne sa v nich objavuje množstvo pracovných ponúk.

Kedy je potrebné začať hľadať, ak si chcem zaistiť miesto? Je teraz už príliš neskoro?

Dá sa povedať, že nikdy nie je neskoro začať. Vždy sa dá niečo nájsť naprieč všetkými sektormi, pretože sa často stáva, že niekto nakoniec nemôže nastúpiť, alebo nie je v zamestnaní spokojný a nejaká pozícia sa uvoľní. Ak by však niekto chcel pracovať v gastronómii alebo hoteloch, dá sa povedať, že väčšina pozícií je už z veľkej časti obsadená.

Jún býva mesiac, kedy sa noví zamestnanci zaúčajú predtým, než sa v júli naplno začne sezóna. Niekedy však zamestnávatelia ponúkajú aj pozície v júli, no to je ako naskočiť do už rozbehnutého vlaku. Najlepšie je začať hľadať aj s niekoľkomesačným predstihom, napríklad vo februári alebo v marci. Človek má potom oveľa väčší výber a môžu sa mu naskytnúť aj oveľa lepšie pracovné podmienky.

Gastro však nie je jediná možnosť. Napríklad vo Francúzsku je momentálne množstvo pracovných ponúk na rôzne pozície pri zbere ovocia: marhúľ, čučoriedok a podobne. Ide o trochu iný typ práce s inými podmienkami. Zvyčajne ide o krátkodobý pracovný pomer, ktorý trvá len pár dní až týždňov.

Takéto príspevky aktuálne tvoria až 70 % pracovných ponúk, ktoré zverejňujeme. Najlepšie na tom je, že je to super možnosť, ako vycestovať do zahraničia, spoznať nový kus sveta len na pár týždňov a urobiť si taký príjemný platený výlet. Navyše to zvládne naozaj každý.

Na čo si dávať pozor, ak sa nechcem stať obeťou podvodníkov?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného