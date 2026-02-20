Šialená zmena, počasie sa s nami zahráva: Oteplí sa aj o 20 stupňov, príde to už o pár dní

Zima sa v piatok ráno naplno prihlásila o slovo. Mnohé regióny Slovenska sa prebudili pod čerstvou vrstvou snehu, inde vodičov potrápila poľadovica a zľadovatené úseky. Hoci sa očakávala výraznejšia nádielka, realita je miernejšia, no na cestách to stačilo na komplikácie od skorých ranných hodín.
Ako informuje portál iMeteo, sneženie v skorých ranných hodinách na väčšine územia ustalo a aktuálne zasahuje najmä Bratislavu a krajný západ Slovenska. Miestami tam napadlo aj viac než 10 centimetrov snehu, no výraznejšie zrážky sa podľa aktuálnych modelov presunuli tesne za naše hranice, kde môže pribudnúť ďalších približne 10 centimetrov.
Predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu zároveň upozorňuje, že počasie u nás ovplyvňuje zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva zo severného Jadranu nad Iónske more. V priebehu dňa sa má od severu do karpatskej oblasti rozšíriť tlaková výš.
Modely sa mierne zmýlili, rozhodlo pol stupňa
Najviac snehu napadlo v západných častiach Bratislavy. Zaujímavé je, že teplota bola približne o 0,5 °C vyššia, než predpokladali numerické modely. Aj tento rozdiel sa prejavil, sneženie bolo slabšie a sneh sa rýchlejšie topil.
O niečo lepšie podmienky hlásia okresy Malacky a Pezinok, kde lokálne evidujú viac snehu než priamo v hlavnom meste. V iných častiach Slovenska pribudol sneh ešte vo večerných hodinách, no aktuálne spôsobujú najväčšie problémy poľadovica, zamrznutý sneh, silný vietor a tvorba snehových jazykov.
Cesty sú zjazdné, no riziko pretrváva
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, ich povrch je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach a v častiach západného Slovenska sa však nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh s hrúbkou 1 až 3 centimetre. V okolí Rožňavy môže dosahovať 4 až 5 centimetrov.
Zľadovatený sneh s hrúbkou 1 až 3 centimetre sa miestami nachádza na úseku cesty II/531 pri Tisovci, v okresoch Rimavská Sobota a Revúca a na cestách tretej triedy v obvodoch Levoča, Trstená a Námestovo. Neupravené a zasnežené úseky hlásia vodiči najmä v Bratislavskom kraji a na Záhorí. Premávka sa spomaľuje aj na diaľnici z Malaciek smerom do Bratislavy. Na cestách v okolí Svidníka treba počítať s poľadovicou.
Sneh pokrýva aj viaceré horské priechody. Vrstva s hrúbkou 1 až 3 centimetre je na priechodoch Besník, Podspády, Dobšiná, Čertovica, Príslop, Pezinská Baba, Veľké Pole, Oravská Lesná, Chorepa, Vrchslatina, Súľová, Grajnár, Štós, Herlianske Sedlo, Huty a Cukmantel. Na priechode Zbojská sa miestami nachádza zľadovatený sneh do 3 centimetrov.
Víkend prinesie mráz aj následné oteplenie s dažďom
Počasie na Slovensku bude v najbližších dňoch premenlivé. Piatok ešte doznieva pod vplyvom zvlneného frontálneho rozhrania spojeného s tlakovou nížou nad oblasťou Jadranu a Iónskeho mora, no od severu sa už začína rozširovať tlaková výš.
V piatok bude prevažne oblačno až zamračené, k večeru sa môže miestami vyjasniť. Najmä na juhozápade sa dopoludnia ešte môže vyskytnúť sneženie alebo dážď so snehom, v Podunajskej nížine lokálne aj dážď. Ojedinele sa môžu tvoriť snehové jazyky. Denné teploty vystúpia na -1 až 4 °C, na severe miestami len okolo -3 °C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s, v nárazoch sem-tam až okolo 20 m/s, teda približne 70 km/h. Vo vyšších polohách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.
Sobota prinesie najmä výrazné nočné mrazy. Po vyjasnení môže teplota klesnúť na -11 až -19 °C, lokálne na juhu a Zemplíne na -3 až -11 °C. Cez deň začne od západu pribúdať oblačnosť a na západe a v Žilinskom kraji sa postupne na viacerých miestach môže vyskytnúť sneženie alebo dážď so snehom. Denné maximá sa budú pohybovať od -1 do 4 °C.
Nedeľa prinesie ďalšiu zmenu. Cez územie postúpi oklúzny front a následne teplý front spojený s tlakovou nížou severovýchodne od Británie. Obloha bude prevažne zamračená a na viacerých miestach sa očakáva dážď. Spočiatku môže od vyšších, miestami aj nižších polôh snežiť. Teploty vystúpia na 1 až 6 °C. Nad pásmom lesa sa rozfúka prudký až búrlivý vietor.
Už budúci týždeň teploty ako na jar
Zásadný obrat má prísť hneď po víkende. Podľa dlhodobejšej predpovede SHMÚ sa začiatkom budúceho týždňa očakáva výrazné oteplenie. Denné maximá by sa mali dostať nad 10 °C, v pondelok a utorok približne na 13 °C, v stredu okolo 14 °C a vo štvrtok až na 15 °C. To znamená rozdiel takmer 30 stupňov medzi sobotnými rannými minimami a štvrtkovými dennými maximami.
Nočné teploty síce budú spočiatku ešte klesať pod bod mrazu, postupne sa však zmiernia. Záver februára tak môže priniesť citeľný nádych skorého jarného počasia. Po mrazivom víkende sa Slovensko veľmi rýchlo presunie z hlbokej zimy do teplotne mierneho, takmer jarného režimu.
