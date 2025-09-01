Šialená krádež: Páchateľ ukryl predmety v hodnote 10 miliónov eur do vlastných slipov

Dvojicu podozrivých zadržala polícia na stanici, v spodnej bielizni páchateľa objavili predmety v astronomickej hodnote.
Francúzska polícia vyšetruje prípad krádeže luxusných šperkov v hodnote 10 miliónov eur, ktoré jeden z páchateľov ukryl vo svojej spodnej bielizni. V pondelok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.
V kufri našli uhlovú brúsku
Podľa denníka Le Parisien polícia zadržala dvojicu podozrivých minulú sobotu 30. augusta počas rutinnej kontroly na železničnej stanici Gare de Lyon.
Zadržaní – jeden z nich je maloletý – sú totiž polícii známi už dlhšie.
Paris : interpellé avec 10 millions d’euros de bijoux dans son slip https://t.co/ohjhI9w6ma
— Le Parisien (@le_Parisien) August 31, 2025
Počas prehliadky policajti zistili, že jeden z mužov má v skrýši v slipoch luxusné hodinky Rolex a mnoho šperkov – medzi nimi náhrdelník v odhadovanej hodnote päť miliónov eur, náušnice za viac než dva milióny eur a prsteň za milión eur.
Podozriví sa policajtom snažili vysvetliť pôvod týchto luxusných šperkov. Policajti však vzápätí v ich kufri objavili aj uhlovú brúsku, uviedla prokuratúra s tým, že jeden zo zadržaných mal pri sebe nôž. Vyšetrovatelia sa snažia vypátrať majiteľa týchto šperkov a zistiť, za akých okolností sa dostali do rúk dvojice podozrivých.
