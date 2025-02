Šialená „akcia“ na pumpe: Liter benzínu stál jeden cent, ľudia čakali v rade. Spoločnosť to vyšlo poriadne draho

Dnešné ceny pohonných hmôt spôsobujú vrásky na čele nejednému vodičovi a aj niekoľko centové zlacnenie dokáže na nádrži ušetriť zopár eur. Čo by ste ale povedali na to, ak by liter paliva stál iba jeden cent? Presne to sa stalo na čerpacej stanici v nemeckom regióne Allgäu, v okrese Ravensburg.

K nečakanej situácii došlo ešte na konci januára. Na benzínke okamžite zavládol chaos a ľudia čakali v rade aj napriek tomu, že nečakaná „akcia“ sa konala v nočných hodinách medzi 23:00 a 4:00, píše nemecký web Focus Online.

Chyba v systéme

Zo strany prevádzkovateľa to pritom nebola žiadna reklama ani plánovaná záležitosť, ale nečakaná chyba v systéme, ktorá spôsobila prepis cien. Správa sa začala okamžite šíriť sociálnymi sieťami a na miesto prišlo veľké množstvo vodičov. Situáciu musela napokon upokojiť až privolaná polícia.

Vodiči však stihli takmer zadarmo natankovať približne 2500 až 3000 litrov paliva a spoločnosti tak spôsobiť veľkú škodu. Keďže išlo o technickú chybu a vodiči v podstate nič zlé nespravili, firma od nich nebude vymáhať ušlý zisk. Viacerí z nich tak ušetrili stovky eur.