Sexuálne sny odhaľujú vašu povahu: Vedci analyzovali tisíce ľudí a zistili, prečo niekto sníva o orgiách a iný nie

Svet ľudskej sexuality je plný neprebádaných zákutí, ktoré si často nechávame len pre seba ako prísne strážené tajomstvo. I keď sa o nich na verejnosti hovorí len zriedka, nové vedecké poznatky naznačujú, že naše intímne predstavy sú v skutočnosti zrkadlom našej psychiky a povahových čŕt.
Podľa Mail Online sa vedci z Michiganskej štátnej univerzity rozhodli preboriť múry mlčania a analyzovali vnútorný svet viac ako 5 000 dobrovoľníkov. Ich cieľom bolo zistiť, či existuje priama úmera medzi tým, po čom v posteli túžime, a tým, akými ľuďmi sme v každodennom živote. Výsledky tejto rozsiahlej analýzy publikovanej v časopise PLOS One prinášajú prekvapivé zistenia, ktoré búrajú mýty o tom, že fantázie sú len náhodnými výstrelkami našej mysle.
Útek z reality môže prezradiť viac o našich emóciách
Štúdia naznačuje, že frekvencia, s akou sa utiekame k sexuálnym predstavám, môže úzko súvisieť s naším prežívaním negativity. Ľudia, ktorí sú úzkostnejší alebo majú sklony k depresii, hovorili o častejších a silnejších fantáziách. Odborníci si myslia, že to nie je náhoda a môže ísť o podvedomý spôsob, akým sa myseľ snaží zvládať stres a napätie. „Ľudia s vyššou mierou negatívnej emocionality môžu sexuálne fantázie využívať ako nástroj regulácie emócií na kompenzáciu negatívnej nálady,“ vysvetlili vedci vo svojej štúdii.
Okrem toho ešte dodali, že práve tento psychologický rozmer je dôležitý: „Skutočnosť, že depresia bola silne spojená so sexuálnou fantáziou, a že úzkosť a emočná nestabilita nie, podporuje možnú funkciu sexuálnych fantázií pri regulácii emócií,“ uviedli.
