Sexuálne sny odhaľujú vašu povahu: Vedci analyzovali tisíce ľudí a zistili, prečo niekto sníva o orgiách a iný nie

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Sexuálne fantázie nie sú náhodné výplody mysle, ale úzko súvisia s našou psychikou.

Svet ľudskej sexuality je plný neprebádaných zákutí, ktoré si často nechávame len pre seba ako prísne strážené tajomstvo. I keď sa o nich na verejnosti hovorí len zriedka, nové vedecké poznatky naznačujú, že naše intímne predstavy sú v skutočnosti zrkadlom našej psychiky a povahových čŕt.

Podľa Mail Online sa vedci z Michiganskej štátnej univerzity rozhodli preboriť múry mlčania a analyzovali vnútorný svet viac ako 5 000 dobrovoľníkov. Ich cieľom bolo zistiť, či existuje priama úmera medzi tým, po čom v posteli túžime, a tým, akými ľuďmi sme v každodennom živote. Výsledky tejto rozsiahlej analýzy publikovanej v časopise PLOS One prinášajú prekvapivé zistenia, ktoré búrajú mýty o tom, že fantázie sú len náhodnými výstrelkami našej mysle.

Foto: Pexels

Útek z reality môže prezradiť viac o našich emóciách

Štúdia naznačuje, že frekvencia, s akou sa utiekame k sexuálnym predstavám, môže úzko súvisieť s naším prežívaním negativity. Ľudia, ktorí sú úzkostnejší alebo majú sklony k depresii, hovorili o častejších a silnejších fantáziách. Odborníci si myslia, že to nie je náhoda a môže ísť o podvedomý spôsob, akým sa myseľ snaží zvládať stres a napätie. „Ľudia s vyššou mierou negatívnej emocionality môžu sexuálne fantázie využívať ako nástroj regulácie emócií na kompenzáciu negatívnej nálady,“ vysvetlili vedci vo svojej štúdii.

Foto: Pexels

Okrem toho ešte dodali, že práve tento psychologický rozmer je dôležitý: „Skutočnosť, že depresia bola silne spojená so sexuálnou fantáziou, a že úzkosť a emočná nestabilita nie, podporuje možnú funkciu sexuálnych fantázií pri regulácii emócií,“ uviedli.

Nie každá myseľ uteká k fantáziám

