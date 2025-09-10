Sex expertka odhalila najväčšie erotické tajomstvá: Toto si v posteli želajú páry najčastejšie

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Sexuálne fantázie sú dnes oveľa otvorenejšou témou než kedysi.

Ľudská sexualita je neuveriteľne rozmanitá a často sa uberá cestami, ktoré by niekto považoval za tabu. Fantázie, ktoré sa kedysi držali v tajnosti, sa dnes stávajú predmetom diskusií a pre mnohých aj bežnou súčasťou intímneho života.

Ako uviedol magazín The New York Post, medzi najrozšírenejšie fetiše v súčasnosti patrí „cuckolding“, teda situácia, keď niekoho vzrušuje sledovať partnera pri sexe s iným človekom. Záujem však rastie aj o ďalšie netradičné praktiky, ako je „feederizmus“ (vzrušenie pri tom, keď niekto je a priberá), či dokonca bizarné záľuby, medzi ktoré patrí obľuba prdenia alebo ženského zápasenia.

Foto: Pexels

Prečo láka „cuckolding“ čoraz viac párov

Sexuálna expertka Adreena Winters, známa vo Veľkej Británii aj ako „Kráľovná cuckoldov“, tvrdí, že túto praktiku vyhľadáva omnoho viac ľudí, než by sa mohlo zdať. „Cuckolding“ spravidla znamená, že muž nachádza potešenie v sledovaní svojej partnerky pri sexe s dominantnejším mužom.

Foto: Pexels

Winters vo svojej knihe So You Want to Be a Cuckold? opisuje, že takáto fantázia môže byť pre pár obohacujúca, ak k nej pristúpia premyslene. Podľa nej je komunikácia základom – netradičné túžby je potrebné predstaviť jemne a postupne, aby sa predišlo odmietnutiu či znechuteniu partnera. Sama upozorňuje: „Veľmi ľahko môžeš partnera odradiť, ak na to pôjdeš nesprávnym spôsobom.“

Ako zvládať hranice a žiarlivosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac