Sex expertka odhalila najväčšie erotické tajomstvá: Toto si v posteli želajú páry najčastejšie

Ľudská sexualita je neuveriteľne rozmanitá a často sa uberá cestami, ktoré by niekto považoval za tabu. Fantázie, ktoré sa kedysi držali v tajnosti, sa dnes stávajú predmetom diskusií a pre mnohých aj bežnou súčasťou intímneho života.
Ako uviedol magazín The New York Post, medzi najrozšírenejšie fetiše v súčasnosti patrí „cuckolding“, teda situácia, keď niekoho vzrušuje sledovať partnera pri sexe s iným človekom. Záujem však rastie aj o ďalšie netradičné praktiky, ako je „feederizmus“ (vzrušenie pri tom, keď niekto je a priberá), či dokonca bizarné záľuby, medzi ktoré patrí obľuba prdenia alebo ženského zápasenia.
Prečo láka „cuckolding“ čoraz viac párov
Sexuálna expertka Adreena Winters, známa vo Veľkej Británii aj ako „Kráľovná cuckoldov“, tvrdí, že túto praktiku vyhľadáva omnoho viac ľudí, než by sa mohlo zdať. „Cuckolding“ spravidla znamená, že muž nachádza potešenie v sledovaní svojej partnerky pri sexe s dominantnejším mužom.
Winters vo svojej knihe So You Want to Be a Cuckold? opisuje, že takáto fantázia môže byť pre pár obohacujúca, ak k nej pristúpia premyslene. Podľa nej je komunikácia základom – netradičné túžby je potrebné predstaviť jemne a postupne, aby sa predišlo odmietnutiu či znechuteniu partnera. Sama upozorňuje: „Veľmi ľahko môžeš partnera odradiť, ak na to pôjdeš nesprávnym spôsobom.“
