Seriál jej pripomína bolesť v rodine. Nová tvár z Dunaja odhalila svoju minulosť, ktorú nikto nečakal

Sympatická herečka v rokoch sa v novej sérii seriálu Dunaj, k vašim službám ocitne vo výzve, ktorá je rovnako náročná ako emocionálne silná. Jej postava Berta Bauer je tvrdá, zatrpknutá a pripútaná na invalidný vozík, no práve cez túto negatívnu fasádu herečka odhaľuje hlboké ľudské pocity – hnev, smútok a frustráciu, ktoré sa často obracajú proti tým, ktorých najviac milujeme.
V otvorenom rozhovore Hana Gregorová priznáva, že ju témy vojnových rokov osobne zasahujú. Rodinné príbehy hrôz minulosti, smrť starého otca v koncentračnom tábore a nespravodlivé predsudky voči nej samej, formovali jej pohľad na svet a dotvárajú hĺbku jej hereckého stvárnenia. Seriál tak pre ňu nie je len hereckou úlohou, ale aj príležitosťou poslať divákom silný a nadčasový odkaz o sile, bolesti a ľudskosti, ako naznačila pre Markízu.
Prvýkrát stvárňuje takú rolu
Ako potvrdila sama herečka, stvárňuje Bertu, pôvodom Nemku, ktorá patrí medzi negatívne postavy. „Čo iné už mne dajú. Dúfala som pôvodne, že to bude nejaká vymaľovaná krásavica z kabaretu, no je to taká šedivá starena…“ dodala s úsmevom Hana Gregorová. Seriálová Berta sa veľmi zle správa k dcére, ktorú hrá Kamila Heribanová, ďalšia nová tvár v úspešnom dobovom seriáli, štartujúci už 26. januára.
Za komplikovaným vzťahom medzi matkou a dcérou však nie je žiadny nevyriešený spor. „Nebudem prezrádzať, len poviem jednu vec. Pri nehode som zostala na vozíku a to ma veľmi obmedzuje a chcela by som, aby sa tá dcéra 100% venovala mne a nežila svoj život. Takže zatrpkla kvôli tomu. Je zatrpknutá, ale aj tiež nespravodlivá a trošku vydieračská,“ odtajnila detaily o svojej postave.
Vyzerá to tak, že Berta je pre Hanu celkom výzvou. „Ja som v živote veľmi dobrý človek, takže je to taká protiúloha oproti realite,“ prezradila herečka, ktorá vďaka úlohe v Dunaji, k vašim službám zažíva prvýkrát jednu vec. „Nikdy som nehrala postavu na invalidnom vozíku, chvalabohu. Je to hrozné. Obdivujem všetkých, čo to dokážu, ak nemajú elektrický, lebo je to fakt strašná drina. Väčšinou človek vída takýchto ľudí, že ich niekto tlačí, ale sám to regulovať, to je strašne ťažké,“ dodala.
