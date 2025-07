Unikla informácia z druhej série Sľubu a diváci sú vo vytržení. Obávajú sa, že sa k sebe vrátia tieto postavy

Seriál Sľub sa veľmi rýchlo stal diváckym favoritom a našiel si svojich fanúšikov. S napätím sledovali, či Zuzana skončí s Igorom alebo s Michalom, zatiaľ čo dúfali, že Roháč bude potrestaný, a namiesto pred oltárom skončí vo väzení. Dramatické finále im však prinieslo viac otázok než odpovedí.

O tom, čo môžete očakávať od druhej série, sme vás už v článku informovali. Vie sa totiž, že sa dej presunie do školského roka 1984/1985 a že sa rodiny môžu tešiť na nové dobrodružstvá, pričom nebude chýbať ani humor, ani dráma. Navyše uvidia aj spomienky niektorých postáv. Vedľajšie postavy by sa pritom mali dostať viac do centra diania a jedinou novou postavou v seriáli, ktorá je potvrdená, je herečka Gabriela Marcinková.

Čaká ich svadba

Prvá séria skončila pokazenou svadbou. Zatiaľ čo si totiž Martina Gáliková a Ivan Mikuš chceli povedať svoje áno, na svadbe ich prekvapili nečakaní hostia v podobe Martininých biologických rodičov – Zdeny a Juraja. Tam však dráma neskončila a toto prekvapenie najhoršie niesol Viktor Gálik, ktorý dostal infarkt, a zatiaľ sa nevie, či prežije.

Svadba priniesla drámu aj pre hlavnú dvojicu hrdinov. Zuzana totiž zabudla doma obrúčky, a keď sa po ne vrátila, zistila, že všetky Michalove veci sú preč. Nevie totiž, že ju v skutočnosti neopustil a snažil sa k nej vrátiť, hoci to tiež nevyzeralo úplne nádejne. Zronená Zuzana utekala za mamou do nemocnice, no tam narazila na Igora a skončila v jeho náručí.

Mnohí diváci sa po finále obávali, že Michalov krok nahnal Zuzanu späť k Igorovi a že sa v druhej sérii opäť dajú dokopy. Tieto pocity im ostali doteraz, hoci už mesiac nevideli svoj obľúbený seriál na obrazovkách. Na facebookovej stránke MovieUp casting sa totiž objavil inzerát, v ktorom hľadajú komparz do seriálu. A scéna? Svadba v kostole.

„By som tam šla už len preto, aby som zistila, kto bude mať svadbu,“ okomentovala humorne diváčka tento príspevok, čím začala dohady o tom, čia svadba to bude. „Len dúfam, že nebude mať svadbu Zuza s Igorom,“ vyjadrila svoje obavy fanúšička seriálu a ďalšia sa hneď pridala: „Dúfam, že nie Igor a Zuza.“

Ich obavy sa však zdajú bezpredmetné, keďže ďalší diváci upozornili na detail, ktorý naznačuje, že by Igor svadbu v kostole mať nemohol. „Syn predsedu MNV by nemal svadbu v kostole. Asi nie je ani pokrstený,“ vysvetlila diváčka.