Seňorita Vivien, Mersi aj Monako: Slovenská pôrodnica zverejnila výber najnetradičnejších mien, mnohé prekvapia

Výber mena pre dieťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí rodičov a v posledných rokoch sa čoraz viac ukazuje, že fantázia nemá hranice. V pôrodnici v Nitre sa narodili deti s menami, ktoré pôsobia exoticky, moderne aj prekvapivo, a často vybočujú z bežných slovenských zvyklostí.
Nitrianska nemocnica sa na sociálnej sieti podelila s verejnosťou o prehľad netradičných mien novorodencov, ktoré zaznamenala v uplynulých rokoch. Jozefínu ani Adama by ste tam ale hľadali márne. Ide o silvestrovský špeciál, ktorý nemocnica pripravila po výraznom ohlase na novembrový príspevok venovaný menu Seňorita Vivien.
Nadviazali na úspešný novembrový príspevok
Nemocnica uviedla, že k zverejneniu silvestrovského špeciálu pristúpila po tom, čo novembrový príspevok vzbudil veľký záujem verejnosti. Vtedy pozornosť pritiahlo meno Seňorita Vivien, ktoré vyvolalo diskusiu aj zvýšený počet reakcií medzi sledovateľmi.
„Nakoľko naša novembrová Seňorita Vivien vás zaujala, rozhodli sme sa pripraviť pre vás silvestrovský špeciál a zozbierať nezvyčajné mená za posledné roky. Prajeme vám príjemné čítanie,“ uviedla nemocnica v statuse.
Aké mená si rodičia vybrali?
V silvestrovskom prehľade sa objavili mená ako Seňorita Vivien, Mersi, Damir, Chose Armando, Lara de Jantos, Relja, Sultán, Eflin, Lan Ahn, Yakup, Araf, Džejmi, Alparslan či Dior Deluxe.
Medzi dievčenskými aj chlapčenskými menami nechýbajú Ariana Queen, Irena Habibi, Salvatore, Zalán, Mia Thorvi, Eskáda, Palermo, Ilik, Ramon, Elviela, Džansu, Ruleta, Mia Grace, Timur, Saisha, Alperem, Santa, Jokaj, Brien, Justin, Zenep, Henesy, Vigo, Selena Gomez, Bellissima, Šanela či Bisera.
