Čo sa to deje s Vémolom? Prehovoril muž, ktorý zápasníka dobre pozná. Karlos možno urobil túto chybu

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
SITA
Obvinený zápasník týždeň po svojom zadržaní absolvoval dôležitý operačný zákrok.

Český novinár CNN Prima NEWS Ondřej Nemec je s Karlosom Vémolom dlhodobo v kontakte a priniesol svoj pohľad na kauzu okolo bojovníka MMA.

„Hovoril som s mnohými ľuďmi z Vémolovho okolia a tí nedokážu veriť tomu, že by bol schopný zapliesť sa do obchodovania s drogami,“ uviedol žurnalista podľa webu cnn.iprima.cz. S bojovníkom sa pozná už niekoľko rokov, natáčali spolu aj program Karlos show. „Postupom času ku mne Karlos získal dôveru. A dá sa s istotou povedať, že s nikým iným neurobil toľko rozhovorov,“ prezradil Nemec.

Absolvoval zákrok

Obvinený zápasník týždeň po svojom zadržaní absolvoval dôležitý operačný zákrok. Spoza mreží ho odviezli do nemocnice, aby podstúpil operáciu čeľuste. „Je potrebné ctiť prezumpciu neviny. Keby bol však pravdivý ten najhorší scenár, keď sa špekuluje o obchodovaní s drogami, tak je to pre Karlosa Vémolu fatálne,“ priblížil novinár s tým, že ľudia, ktorí sú s bojovníkom v dennodennom kontakte, neveria, že by bol zapletený do obchodovania s drogami.

Vémola už v minulosti vo väzení bol, a to v roku 2014. „On sám vždy hovoril, že mu väzenie nerobilo taký veľký problém, pretože mal medzi ostatnými väzňami rešpekt, poznali ho totiž ako zápasníka. Mal dokonca možnosť vo väzení aj trénovať, takže mal svoj režim, ktorý dodržiaval. Na väzenie tak vždy spomínal so slovami, že to nebol až taký trest pre neho samotného, ako pre jeho rodinu. Takže si myslím, že on sám je schopný sa s tou situáciou popasovať. Ale je si vedomý toho, že ak je na tom teraz niekto zle, tak sú to deti, ktorým veľmi chýba,“ pokračoval Nemec.

Medzi zadržanými bol aj Antonín Beck, ktorý má za sebou kriminálnu minulosť. „Áno, niektorí Karlosovi priatelia sa domnievajú, že ak v niečom urobil chybu, tak v tom, s kým sa priatelil a koho všetkého si pustil k telu,“ doplnil Nemec pre uvedený web.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini bol mimoriadne prísny: Zo stoviek žiadostí o milosť prešla jediná. Ide o smutný prípad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac