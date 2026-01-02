Čo sa to deje s Vémolom? Prehovoril muž, ktorý zápasníka dobre pozná. Karlos možno urobil túto chybu

Český novinár CNN Prima NEWS Ondřej Nemec je s Karlosom Vémolom dlhodobo v kontakte a priniesol svoj pohľad na kauzu okolo bojovníka MMA.
„Hovoril som s mnohými ľuďmi z Vémolovho okolia a tí nedokážu veriť tomu, že by bol schopný zapliesť sa do obchodovania s drogami,“ uviedol žurnalista podľa webu cnn.iprima.cz. S bojovníkom sa pozná už niekoľko rokov, natáčali spolu aj program Karlos show. „Postupom času ku mne Karlos získal dôveru. A dá sa s istotou povedať, že s nikým iným neurobil toľko rozhovorov,“ prezradil Nemec.
Absolvoval zákrok
Obvinený zápasník týždeň po svojom zadržaní absolvoval dôležitý operačný zákrok. Spoza mreží ho odviezli do nemocnice, aby podstúpil operáciu čeľuste. „Je potrebné ctiť prezumpciu neviny. Keby bol však pravdivý ten najhorší scenár, keď sa špekuluje o obchodovaní s drogami, tak je to pre Karlosa Vémolu fatálne,“ priblížil novinár s tým, že ľudia, ktorí sú s bojovníkom v dennodennom kontakte, neveria, že by bol zapletený do obchodovania s drogami.
Vémola už v minulosti vo väzení bol, a to v roku 2014. „On sám vždy hovoril, že mu väzenie nerobilo taký veľký problém, pretože mal medzi ostatnými väzňami rešpekt, poznali ho totiž ako zápasníka. Mal dokonca možnosť vo väzení aj trénovať, takže mal svoj režim, ktorý dodržiaval. Na väzenie tak vždy spomínal so slovami, že to nebol až taký trest pre neho samotného, ako pre jeho rodinu. Takže si myslím, že on sám je schopný sa s tou situáciou popasovať. Ale je si vedomý toho, že ak je na tom teraz niekto zle, tak sú to deti, ktorým veľmi chýba,“ pokračoval Nemec.
Medzi zadržanými bol aj Antonín Beck, ktorý má za sebou kriminálnu minulosť. „Áno, niektorí Karlosovi priatelia sa domnievajú, že ak v niečom urobil chybu, tak v tom, s kým sa priatelil a koho všetkého si pustil k telu,“ doplnil Nemec pre uvedený web.
Nahlásiť chybu v článku