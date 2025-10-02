Seniori dostanú do schránok leták: Nevyhadzujte ho, budú na ňom dôležité informácie od polície

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš

Lucia Mužlová
TASR
Seniori sú zraniteľná skupina, ktorej môže edukácia pomôcť.

Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci so Slovenskou poštou spustilo ďalšiu z preventívnych aktivít na ochranu dôchodcov pred podvodmi. Slovenská pošta bude spolu s dôchodkami distribuovať dôchodcom aj informačný leták, na ktorom bude vysvetlené, na čo si musia dávať pozor. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), viceprezident Policajného zboru (PZ) Roman Gaťár a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

„V tomto roku polícia eviduje už 350 prípadov podvodov a z toho takmer polovica bola dokonaná. Celková škoda v tomto roku je vyššia ako v minulom roku a už je na úrovni 1,6 milióna eur,“ upozornil Šutaj Eštok s tým, že ministerstvo vnútra zorganizuje v rámci prevencie prednášky pre seniorov v každom jednom kraji v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde chcú do čo najväčšej miery so seniormi komunikovať, aby im vysvetlili, kde môžu byť ohrození.

Ilustračná foto: SITA

Slovenská pošta doručí letáky

Slovenská pošta vďaka viac ako 3000 doručovateľom bude letáky odovzdávať s upozornením, aby si ich dôchodcovia dobre preštudovali a odložili. „Doručovatelia sú dennodenne v teréne a naozaj si vytvárajú osobné vzťahy s dôchodcami. Práve seniori, ktorí sú tou zraniteľnou časťou obyvateľstva, sú v kontakte s našimi doručovateľmi, ktorí sú pre nich často doslova mostíkom medzi domovom a vonkajším svetom,“ podotkol Kupka.

Spresnil, že Slovenská pošta vypláca dôchodok v hotovosti približne 320 000 dôchodcom, z toho 290 000 dôchodkov je doručovaných domov. Zvyšok dôchodkov je doručovaných na poštu, kde letáky budú takisto k dispozícii.

Viceprezident PZ dodal, že je povinnosťou postarať sa a zabezpečiť dôchodcom dostatočnú ochranu a bezpečnosť pred páchaním trestnej činnosti. „PZ robí preventívne opatrenia pred páchaním trestnej činnosti spolu so Slovenskou poštou už minimálne tri roky, aby sme predchádzali tejto trestnej činnosti. Takisto, keď dôjde k páchaniu nejakého trestného činu, snažíme sa ho maximálne objasniť, aby sme v prvom rade zabezpečili poškodeným úspory, či už vo forme peňazí, alebo vo forme šperkov,“ doplnil Gaťár.

