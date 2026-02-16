Podvodné SMS správy znovu trápia Slovákov: Prebieha masívny útok, môžete prísť o peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Pri podozrivých SMS správach si dajte pozor, v týchto dňoch prebiehajú podvody.

Finančná správa (FS) upozorňuje na sofistikované podvodné aktivity, ktoré sa v týchto dňoch šíria prostredníctvom SMS správ, e-mailov a falošných dokumentov. Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, „Slovenský daňový úrad“ či medzinárodné organizácie a vyzývajú na úhradu údajného nedoplatku na dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo inej daňovej povinnosti. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.

Podvodníci zasielajú falošné žiadosti o úhradu daňového dlhu alebo potvrdenia o prevodoch finančných prostriedkov, neraz aj s hlavičkami zahraničných inštitúcií, ako napríklad INTERPOL alebo AFRIPOL. Uvádzajú tiež konkrétne identifikačné údaje subjektu, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, aby pôsobili dôveryhodne.

V niektorých prípadoch žiadajú úhradu poplatkov za „reaktiváciu prevodu“, kolky či údajnú daňovú povinnosť v krátkej lehote, napríklad do 24 hodín, pričom sa vyhrážajú zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty.

Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS, ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ zdôraznil Kováč.

Časový nátlak a vyhrážky

Medzi hlavné znaky prebiehajúceho podvodu podľa neho patrí časový nátlak a vyhrážky, neoficiálna komunikácia prostredníctvom verejných bezplatných e-mailových schránok, používanie falošnej terminológie a fiktívnych názvov, či zneužitie firemných údajov.

Oficiálna komunikácia s daňovými subjektmi prebieha výlučne prostredníctvom portálu finančnej správy, osobnej internetovej zóny (OIZ), eSlužieb alebo cez Ústredný portál verejnej správy (Slovensko.sk). Ak daňový subjekt eviduje nedoplatok, je o tejto skutočnosti informovaný zákonným spôsobom prostredníctvom oficiálnych kanálov,“ vysvetlil hovorca FS.

Peniaze neposielajte, ani nikam neklikajte

Ak človek dostane podozrivú správu, nemal by na ňu podľa Kováča reagovať a v žiadnom prípade by nemal posielať finančné prostriedky na uvedené účty. Rovnako nie je vhodné klikať na odkazy a poskytovať svoje osobné a bankové údaje.

„Overte si pravosť informácie prihlásením do svojej osobnej oficiálnej schránky na portáli finančnej správy alebo Slovensko.sk. V prípade podozrenia na podvod kontaktujte políciu alebo call centrum finančnej správy,“ doplnil hovorca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poplach v Žiline: Nebezpečný nález v bytovom dome, prípad prebrala enviropolícia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac