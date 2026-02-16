Podvodné SMS správy znovu trápia Slovákov: Prebieha masívny útok, môžete prísť o peniaze

Finančná správa (FS) upozorňuje na sofistikované podvodné aktivity, ktoré sa v týchto dňoch šíria prostredníctvom SMS správ, e-mailov a falošných dokumentov. Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, „Slovenský daňový úrad“ či medzinárodné organizácie a vyzývajú na úhradu údajného nedoplatku na dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo inej daňovej povinnosti. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.
Podvodníci zasielajú falošné žiadosti o úhradu daňového dlhu alebo potvrdenia o prevodoch finančných prostriedkov, neraz aj s hlavičkami zahraničných inštitúcií, ako napríklad INTERPOL alebo AFRIPOL. Uvádzajú tiež konkrétne identifikačné údaje subjektu, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, aby pôsobili dôveryhodne.
V niektorých prípadoch žiadajú úhradu poplatkov za „reaktiváciu prevodu“, kolky či údajnú daňovú povinnosť v krátkej lehote, napríklad do 24 hodín, pričom sa vyhrážajú zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty.
„Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS, ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ zdôraznil Kováč.
Časový nátlak a vyhrážky
Medzi hlavné znaky prebiehajúceho podvodu podľa neho patrí časový nátlak a vyhrážky, neoficiálna komunikácia prostredníctvom verejných bezplatných e-mailových schránok, používanie falošnej terminológie a fiktívnych názvov, či zneužitie firemných údajov.
„Oficiálna komunikácia s daňovými subjektmi prebieha výlučne prostredníctvom portálu finančnej správy, osobnej internetovej zóny (OIZ), eSlužieb alebo cez Ústredný portál verejnej správy (Slovensko.sk). Ak daňový subjekt eviduje nedoplatok, je o tejto skutočnosti informovaný zákonným spôsobom prostredníctvom oficiálnych kanálov,“ vysvetlil hovorca FS.
Peniaze neposielajte, ani nikam neklikajte
Ak človek dostane podozrivú správu, nemal by na ňu podľa Kováča reagovať a v žiadnom prípade by nemal posielať finančné prostriedky na uvedené účty. Rovnako nie je vhodné klikať na odkazy a poskytovať svoje osobné a bankové údaje.
„Overte si pravosť informácie prihlásením do svojej osobnej oficiálnej schránky na portáli finančnej správy alebo Slovensko.sk. V prípade podozrenia na podvod kontaktujte políciu alebo call centrum finančnej správy,“ doplnil hovorca.
