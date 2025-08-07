Sektor sa rúti do záhuby: Domovy pre seniorov čelia problémom, starostlivosť kolabuje. Podľa SaS to minister nerieši

Foto: TASR - Dano Veselský

Nina Malovcová
SITA
SaS kritizuje ministra Erika Tomáša za zlyhanie v oblasti sociálnych služieb.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra práce Erika Tomáša za zlyhanie v oblasti sociálnych služieb. Reforma financovania, ktorá mala byť zavedená už 26. januára tohto roka, sa podľa SaS pre neschopnosť a absenciu rozpočtového krytia opakovane odkladá a do platnosti má vstúpiť až v septembri.

SaS žiada okamžitú finančnú intervenciu pre zariadenia sociálnych služieb, zverejnenie plánovaného rozpočtového krytia reformy a predloženie jasného plánu stabilizácie sektora. Zároveň vyzýva ministra Erika Tomáša, aby osobne navštívil konkrétne zariadenia a prestal ignorovať realitu, ktorá je podľa SaS dlhodobo neudržateľná.

Situácia v zariadeniach je podľa SaS alarmujúca

„Hrá sa o čas. V systéme sociálnych služieb je alarmujúca situácia, ktorá doslova ničí zariadenia, zamestnancov aj kvalitu starostlivosti. Erik Tomáš sa namiesto rýchlej pomoci a zásadnej reformy len prizerá, ako sa sektor rúti do záhuby,“ vyhlásila poslankyňa NR SR za SaS Martina Holečková.

Ako dôkaz zlyhania uvádza SaS aj otvorený list zamestnancov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne, ktorý opisuje extrémnu personálnu krízu, kolaps zdravotného personálu, odchod odborne spôsobilých pracovníkov a kritickú situáciu pri zabezpečovaní služieb.

„Tento list je autentickým svedectvom ľudí z praxe. Nejde o politickú kritiku, ale o volanie o pomoc. Pracovníci v sociálnych službách fungujú v podmienkach, ktoré sa stali neudržateľnými. Zlyhávajú nielen financie, ale aj manažment rezortu a elementárna úcta voči tým, ktorí sa starajú o najslabších,“ doplnila Holečková.

Reforma sa podľa SaS opakovane odsúva

SaS pripomína, že reforma financovania sociálnych služieb mala byť spustená ešte v januári, no Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) ju opakovane odkladá. „Posun reformy na september je jasným dôkazom, že peniaze, ktoré mali pomôcť najzraniteľnejším, boli rozhadzované na iné politické priority. Erik Tomáš namiesto ochrany zamestnancov a prijímateľov pomoci rieši marketing a príspevky na internete,“ uviedla poslankyňa SaS.

„Nie je prijateľné, aby najslabší ľudia v krajine trpeli, lebo minister nestíha. A nie je prijateľné, aby zamestnanci kolabovali, zatiaľ čo sa vo vláde rozdávajú stovky miliónov eur na nezmyselné opatrenia. Sociálne služby nesmú byť rukojemníkom nekompetentnosti,“ uzavrela Holečková.

Minister Tomáš: Reforma je v súlade s Plánom obnovy

“Od strany SaS, ktorá sa sama označuje za stranu odborníkov, by som takéto nekompetentné vyjadrenie nečakal. Poslankyňa Bajo Holečková ani len netuší, kedy má reforma financovania sociálnych služieb platiť. Podľa Plánu obnovy má byť účinná od 1. januára 2026 a nie od 26. januára tohto roka, ako to pani Bajo Holečková nesprávne uviedla. Na rozdiel od nezodpovedných a nekompetentných letných opozičných výstrelov, my v rezorte práce na reforme pracujeme,“ vyjadril sa k situácii pre agentúru SITA minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Aktuálne sme ukončili konzultácie s Európskou komisiou o jej obsahu i fázovaní. Už v priebehu augusta ju prerokujeme s partnermi v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Do pracovnej skupiny sme pozvali aj zástupcov opozície, vrátane pani Bajo Holečkovej. Budeme zvedaví na jej návrhy riešení, aj keď po tom, ako preukázala, že neovláda ani základné parametre reformy, nemáme veľké očakávania. Teda sociálne služby nikto nenechal padnúť a reformu ich financovania intenzívne pripravujeme tak, aby sme naplnili míľnik Plánu obnovy,” uzavrel minister Tomáš.

