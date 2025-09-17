Saková vysvetlila, kedy sa vieme odstrihnúť od ruskej ropy: Na Slovensko aj Maďarsko tlačí Európa aj Donald Trump

Americký minister energetiky Chris Wright chápe situáciu Slovenska v otázke odoberania ruského plynu a ropy. Ako uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková, túto tému spolu prerokovali na stretnutí vo Viedni.
„Preberali sme aj vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa, že Slovensko a Maďarsko by mali prestať odoberať nielen plyn ale aj ropu. Ja som mu jasne vysvetlila, že musíme mať na to najskôr vytvorené podmienky, aby sme nezarezali náš priemysel a naše hospodárstvo. Povedal mi, že absolútne tomu rozumie,“ povedala Saková.
Diverzifikácia dodávok a obmedzené kapacity
Ministerka Saková americkému ministrovi vysvetlila, že Slovensko bolo niekedy na začiatku prepravného plynovodu či ropovodu. Teraz mu hrozí, že pri všetkom bude na konci rúry.
„My diverzifikujeme dodávky plynu, aj v budúcnosti chceme diverzifikovať, ale musíme sa spoliehať na kapacity prenosových sústav plynu. A tam sme odkázaní na milosť a nemilosť okolitých štátov. A milosť a nemilosť ich projektov, ktoré robia, aby vedeli zvýšiť prenosovú kapacitu. A to isté sa týka aj ropy. Ak budú prenosové kapacity dostatočné, Slovensko a Maďarsko nemajú problém diverzifikovať,“ podotkla Saková.
Graham kritizuje Slovensko a Maďarsko
Americký minister jej mal sľúbiť, že Spojené štáty budú tlačiť na európske krajiny, aby svoje investičné projekty dokončili. V súvislosti so snahou Donalda Trumpa o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine republikánsky člen amerického Senátu Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy.
„Dobrou správou je, že Európa výrazne znížila svoje nákupy ruskej ropy a plynu. Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, teraz je to fakticky na Maďarsku a Slovensku. Dúfam a očakávam, že čoskoro prevezmú zodpovednosť a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, mali by a budú nasledovať dôsledky,“ napísal Lindsey na sociálnej sieti.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že požiadal všetkých členov NATO, aby zastavili nákupy ruskej ropy. Ako informuje portál foxnews.com, v nedeľu šéf Bieleho domu svoju požiadavku zopakoval. „Európske národy, najmä tie v NATO, nerobia dosť pre to, aby čelili Rusku, a to aj napriek novému kolu sankcií, ktoré EÚ zaviedla minulý týždeň,“ povedal Trump v rozhovore s novinármi. „Európa… sú moji priatelia, ale kupujú ropu od Ruska,“ poznamenal.
