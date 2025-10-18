S magnetickým poľom Zeme sa deje niečo alarmujúce: Následky môžu byť vážne, varujú vedci

Odborná analýza ukázala, že slabé miesto v magnetickom poli Zeme sa zväčšuje znepokojivou rýchlosťou. Navyše, pomaly sa posúva smerom k Afrike. Aký to na nás bude mať vplyv?
Odborníci pozorujú anomáliu
Ako informuje Mail Online, v magnetickom poli Zeme vedci pozorujú anomáliu, ktorej sa hovorí South Atlantic Anomaly (Juhoatlantická magnetická anomália). Nová štúdia uverejnená prostredníctvom Physics of the Earth and Planetary Interiors ukazuje, že od roku 2014 sa anomália zväčšila o 25 % a každoročne sa posunie smerom na západ o viac ako 22 kilometrov.
Zmieňovaná aktivita je výsledkom turbulentných prúdov roztaveného železa vo vonkajšom jadre Zeme. Vytvárajú nezvyčajné magnetické vzory, ktoré oslabujú pole v tejto časti planéty. Magnetické pole pôsobí ako ochranná vrstva, chráni Zem pred nabitými časticami zo Slnka a kozmickým žiarením.
Vedci varujú, že oslabenie magnetického poľa nie je len vedeckou kuriozitou, môže mať vážne následky. Anomália predstavuje najväčšiu hrozbu pre satelity prelietajúce nad ňou. Vystavuje vesmírne lode vyššej úrovni žiarenia, ktoré môže dočasne vyradiť elektroniku, poškodiť dáta alebo dokonca spôsobiť trvalé poškodenie kritického hardvéru. Obzvlášť zraniteľné sú satelity poskytujúce služby GPS, komunikácie a predpovede počasia pre celý svet.
Dejú sa významné zmeny
Štúdia, ktorá analyzovala 11 rokov údajov zo satelitnej konštelácie Swarm Európskej vesmírnej agentúry (ESA), odhalila aj ďalšie významné zmeny v magnetickom poli Zeme. V severnej časti Kanady sa oblasť silného magnetického poľa oslabila a zmenšila sa o 0,65 percenta. To môže ovplyvniť navigačné systémy, satelity, ale aj technológie, ktoré sa spoliehajú na geomagnetickú kalibráciu.
Hoci ľudské životy momentálne nie sú v priamom ohrození, vedci upozorňujú, že je mimoriadne dôležité anomáliu monitorovať. Zmeny sú pripomienkou toho, aké krehké je niečo také dôležité. Ako sme už totiž zmieňovali, magnetické pole chráni život na Zemi pred neustálym bombardovaním kozmickým žiarením. Pre satelity, astronautov a leteckú dopravu vo vysokých nadmorských výškach sú však dôsledky reálne a je nutné venovať im zvýšenú pozornosť.
