S energiami to nemá nič spoločné: Kaliňákov prílepok k energopomoci sa týka armády, chce meniť systém príspevkov

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
SITA
Opozícia kritizuje prílepok k zákonu o energopomoci.

Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tento prílepok však nemá absolútne nič spoločné s energopomocou.

Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že Kaliňákov prílepok“ prišiel pred druhým čítaním.

SaS hovorí o „Kaliňákovom prílepku“

„Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov,“ priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami.

„Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike,“ dodal poslanec. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt.

„Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok,“ uzavrel Dostál.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministri nám prezradili, koľko stáli ich letenky do USA: Na palube bol Šaško, Drucker a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac