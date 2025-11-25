Rýchlejšie vlaky aj nové spojenia: Nový grafikon ZSSK zásadne zmení cestovanie po Slovensku. Tento dátum si zapamätajte

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustí nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 14. decembra. Prinesie nové spojenia, viac vlakových spojov v rannej a popoludňajšej špičke a podporí aj cestovanie v rámci dochádzania ľudí do zamestnania a škôl. V utorok o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
„Národný dopravca sa pri príprave zmien zameral najmä na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami,“ uviedla spoločnosť.
Zrýchlené expresy a zmeny na hlavných diaľkových linkách
V diaľkovej doprave budú jazdiť expresy Kriváň aj Tatran na trase medzi Košicami a Bratislavou rýchlejšie. Najrýchlejšie Kriváne zvládnu trasu podľa spoločnosti za menej ako päť hodín. Nočné rýchliky Zemplín budú opäť jazdiť z a do Humenného, no z dôvodu nízkeho využitia a optimalizačných opatrení bez autovozňa.
Na linke Praha – Bratislava – Budapešť bude väčšina vlakov premávať v moderných súpravách ComfortJet a RailJet, ktoré ponúkajú reštauračnú zónu, detské kino či prebaľovací pult. Na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou sa obnoví priame vlakové spojenie bez prestupu na náhradný autobus a od leta 2026 budú rýchliky medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť v hodinovom intervale až po Žilinu. Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú jazdiť až do Žiliny.
Zmeny v regionálnej doprave naprieč krajmi
Zlepší sa i doprava na Záhorí, v Bratislavskom a Trnavskom kraji začnú všetky vlaky na trase Bratislava – Kúty zastavovať aj v Sekuliach. Posledný večerný spoj z Kútov do Skalice bude znova vedený vlakom. Na linke Kúty – Brodské sa upraví prestup na vlaky EuroCity smer Bratislava aj opačne.
V Trenčianskom kraji umožní nový ranný vlak do Handlovej príchod detí do školy pred jej začiatkom a počas roka sa posilnia tiež spoje medzi Trenčínom a Žilinou. V rámci Žilinského kraja sa zrýchlia prestupy, a to napríklad v Kraľovanoch, kde budú ľudia čakať len niekoľko minút. V regióne pribudnú i posilnené diaľkové spoje smerom do Žiliny.
Úpravy v doprave na juhu a východe Slovenska
Nitriansky kraj zaznamená zlepšenie pri linke Nové Zámky – Levice, ktorá sa vracia k pravidelnému taktu, pričom počas špičky pôjdu vlaky každú hodinu. Po výlukách sa vráti trať Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec v Banskobystrickom kraji do bežného režimu bez prestupu na náhradný autobus. Na druhej strane dôjde k pozastaveniu dopravy na trase Šahy – Zvolen pre nízky dopyt po cestovaní vlakmi.
Na východnom Slovensku bude opäť fungovať prevádzka vlakov na linke Košice – Humenné, kde pribudne viac spojov počas pracovných dní. Pribudnú tiež nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou a ZSSK pripravuje aj dopravu pre budúcich zamestnancov automobilového závodu vo Valalikoch smerom do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a priľahlých obcí.
Budúci rok však dôjde aj výlukovým prácam na tratiach z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry. Rekonštrukčné práce sú naplánované na úsekoch Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom, Cífer – Trnava, Poprad – Vydrník, Červená Skala – Telgárt či Púchov – Horní Lideč.
Nahlásiť chybu v článku