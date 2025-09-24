Ryanair ohlásil veľkú novinku: Dotkne sa všetkých cestujúcich, platiť začne už v novembri. Pozrite si prehľad

Ryanair, najväčšia letecká spoločnosť v Európe, dnes potvrdil, že prechod na výlučne digitálne palubné lístky začne 12. novembra namiesto pôvodne plánovaného 3. novembra. Tento posun umožní plynulý prechod počas menej rušného obdobia po jesenných školských prázdninách.
Od 12. novembra už cestujúci nebudú môcť používať tlačené palubné lístky, ale budú musieť využiť digitálny palubný lístok v aplikácii „myRyanair“ pri odbavení. Tento krok je súčasťou digitálnej transformácie Ryanairu, ktorý už zaviedol viaceré funkcie v aplikácii na zlepšenie cestovateľského zážitku, ako napríklad možnosť objednať si jedlo a nápoje priamo z telefónu, živé informácie o lete a upozornenia na zmeny počas letu.
Pre väčšinu cestujúcich žiadna zmena
Takmer 80 % z viac ako 206 miliónov cestujúcich Ryanairu už používa digitálne palubné lístky. Prechod na digitálne lístky nasleduje trend v iných odvetviach, ako sú festivaly, hudobné a športové podujatia, ktoré úspešne prešli na digitálne vstupenky.
„Pre zabezpečenie plynulého prechodu na 100 % digitálne palubné lístky sme zvolili termín 12. novembra, ktorý je tradične menej rušný po jesenných prázdninách. Tento krok prinesie rýchlejší, inteligentnejší a ekologickejší zážitok pre našich zákazníkov, ktorí budú môcť využívať aj ďalšie užitočné funkcie v aplikácii myRyanair,“ dodal marketingový riaditeľ Ryanairu Dara Brady.
Ryanair pôsobí na bratislavskom letisku už 20 rokov. V januári na tlačovej besede oznámil, že od októbra umiestni na svoju základňu v Bratislave tretie lietadlo a tento rok plánuje prepraviť z Bratislavy 1,1 milióna cestujúcich, čo je o 25 % viac ako vlani.
