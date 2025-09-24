Živnostníkov pravdepodobne čaká od januára 2026 šok: Minimálne odvody stúpnu o takmer 1000 eur ročne

Od januára sa pravdepodobne pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zásadne menia pravidlá platenia odvodov. Živnostníci, ktorí doteraz odvádzali poistné z minimálnych základov, musia rátať s historicky najväčším rastom.
Ak tieto zmeny prejdú parlamentom, minimálne celkové odvody stúpnu zo súčasných 344,27 eura v roku 2025 na 425,03 eura v roku 2026. To je o 80,76 eura mesačne viac. V prepočte na rok to znamená takmer o 1000 eur väčšie náklady pre SZČO v porovnaní s rokom 2025. Informoval o tom portál Finančný kompas na základe analýz daňového a odvodového experta Jozefa Mihála.
Ak konsolidačný balík prejde hlasovaním, prejaví sa to v nasledovných zmenách výšky odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne.
Plánované zmeny v sociálnych odvodoch v roku 2026
- Minimálny vymeriavací základ sa posunie na 914,40 eura.
- Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne vzrastie na 303,11 eura mesačne, teda o 66,09 eura viac ako v roku 2025.
Plánované zmeny v zdravotných odvodoch v roku 2026
- Sadzba zdravotného poistenia sa zvýši z 15 % na 16 %.
- Vymeriavací základ bude na úrovni 762 eur.
- Minimálne poistné bude na úrovni 121,92 eura, čo predstavuje nárast o 14,67 eura.
Kto odvody platiť nemusí
V roku 2026 bude od platenia oslobodený podnikateľ, ktorého príjem v roku 2025 neprekročil hranicu 9 144 eur. Táto hranica sa počíta ako 50 % priemernej mzdy za rok 2024 (1 524 eur).
Ak SZČO túto hranicu v roku 2025 nepresiahne, od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne bude oslobodená.
Začínajúci podnikatelia majú kratšie „prázdniny“
Podstatnou zmenou pre ľudí, ktorí sa rozhodli začať podnikanie, je skrátenie tzv. odvodových prázdnin.
Zo súčasných 12 mesiacov sa majú skrátiť na 6 mesiacov. Znamená to, že táto skupina ľudí bude musieť platiť sociálne odvody od začiatku šiesteho mesiaca podnikania.
Výška odvodov bude v tomto prípade 131,34 eura mesačne.
Všetky vyššie uvedené zmeny ešte nie sú v platnosti a prejavia sa až po podpísaní zákona prezidentom Petrom Pellegrinim, s platnosťou od januára 2026.
