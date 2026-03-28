Rušňovodiči nechcú kamerový systém sledujúci ich prácu. Organizujú protest aj hromadné trúbenie lokomotív

Foto: TASR/Martin Baumann

Zuzana Veslíková
TASR
Do ulíc vyjdú už o pár dní.

Rušňovodiči vyjadria v stredu 1. apríla nespokojnosť s krokmi Ministerstva dopravy SR na zavedenie kamerového systému sledujúcemu ich prácu. Na bratislavskom Námestí slobody v blízkosti sídla rezortu organizujú protestné zhromaždenie. Informovala o tom Federácia strojvodcov SR.

Investovanie verejných financií do kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodičov považuje federácia za nesystémový krok. „Neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a môže, naopak, navýšiť napätie v sektore,“ varoval prezident federácie Ľubomír Kontúr.

Protestným zhromaždením, ktoré sa v stredu začne na Námestí slobody o 11:30, chcú rušňovodiči poukázať aj na to, že rezort presadzuje zavedenie kamerového systému napriek zásadnému nesúhlasu odborovej organizácie rušňovodičov, petícii podporenej viac ako 1500 podpismi a odbornému stanovisku Centra dopravného výskumu v Brne.

Hromadné trúbenie lokomotív na celom Slovensku

„Požadujeme zohľadnenie odborných stanovísk a dlhodobo upozorňujeme, že skutočné zvýšenie bezpečnosti si vyžaduje najmä systémové investície do technického vybavenia, infraštruktúry a personálu,“ vyhlásil Kontúr. Rušňovodiči okrem protestného zhromaždenia ohlásili na znak solidarity a podpory požiadaviek aj trúbenie lokomotív na území celého Slovenska. Udeje sa tak 1. apríla o 12:00 po dobu 30 sekúnd.

Zavádzanie bezpečnostných opatrení vrátane kamerového systému sledujúceho rušňovodičov pri pracovnom výkone prišlo po dvoch železničných nehodách na jeseň 2025, keď sa v októbri zrazili vlaky ZSSK pri Jablonove nad Turňou a v novembri pri Pezinku. V rámci opatrení Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku zámer schválila vláda.

Foto: SITA/Národná rada SR

Rušňovodiči spustili proti kamerám v rušňoch petíciu a ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) zaslali otvorený list. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhli najmä dôsledné nasadenie zabezpečovacieho systému ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytici majú zlé správy: Predstavili základný scenár, pozrite si ich teórie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac